Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,51%313,71
  • OMX Riga0,3%901,06
  • OMX Tallinn0,00%2 088,1
  • OMX Vilnius0,51%1 367,84
  • S&P 5000,78%6 869,5
  • DOW 300,49%48 739,41
  • Nasdaq 1,29%22 807,48
  • FTSE 1000,38%10 607,62
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,14
  • 05.03.26, 10:50

Invego намерена привлечь 4 миллиона евро

Девелоперская компания Invego предлагает инвесторам облигации, подписка на которые начинается сегодня; всего планируется привлечь 4 миллиона евро.
Глава Invego Кристьян-Тор Вяхи.
  • Глава Invego Кристьян-Тор Вяхи.
  • Foto: Oleg Hartsenko
Материнская компания девелопера Invego, Invego Group OÜ, предлагает инвесторам необеспеченные облигации с целью привлечения капитала на финансирование портфеля проектов в Эстонии, Латвии и Португалии. Средства планируется направить прежде всего на финансирование строительных и продажных этапов проектов в Эстонии и Латвии, а также на софинансирование конкретных проектов совместно с банками и действующими инвесторами.
Похожие статьи

Биржа
  • 18.02.26, 13:26
Девелопер Invego вновь планирует выпуск облигаций
Материнская компания девелоперской группы Invego, Invego Group OÜ, весной 2026 года планирует публично предложить инвесторам стран Балтии облигации на уровне концерна.
Биржа
  • 28.01.26, 11:14
Invego построит в Риге новый жилой квартал за 46 млн евро
Компания Invego Tornakalna SIA, входящая в группу Кристьяна-Тора Вяхи Invego и на 100% контролируемая Invego Latvia OÜ, построит в Риге новый жилой квартал с более чем 200 квартирами, инвестировав в проект 45,6 млн евро.
Биржа
  • 21.01.26, 14:13
Девелопер Invego построит десятки рядных домов в Виймси
В волости Виймси будет построено 60 рядных домов, первые из которых будут завершены в 2027 году.
Биржа
  • 02.02.26, 12:47
EfTEN United Property Fund в прошлом году удвоил доходы и прибыль
В прошлом году EfTEN United Property Fund увеличил прибыль и доходы более чем в два раза.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
3
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
5
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
6
Mнения
  • 04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков

Последние новости

Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам
Биржа
  • 05.03.26, 11:29
Baltic Horizon Fund привлек лишь половину запланированной суммы
Биржа
  • 05.03.26, 10:50
Invego намерена привлечь 4 миллиона евро
Новости
  • 05.03.26, 10:35
Нарвский футбольный холл за 7 миллионов, который эксперт призывает снести, скоро откроют. Но это не точно
Новости
  • 05.03.26, 10:09
Средняя зарплата в Эстонии выросла до 2092 евро
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
Новости
  • 04.03.26, 19:00
Яан Таллинн не знает, как использовать искусственный интеллект в экономике Эстонии

Сейчас в фокусе

Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Главный редактор Äripäev Меэлис Мандель
Mнения
  • 04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков
Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
«Мы серьезно рассматриваем возможность подать официальный иск против регистра», – сказал руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Новости
  • 04.03.26, 08:36
Предприниматель собирается подать в суд из-за сбоев в строительном регистре
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

На главную

Деловые ведомости

