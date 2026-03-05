Invego намерена привлечь 4 миллиона евро

Материнская компания девелопера Invego, Invego Group OÜ, предлагает инвесторам необеспеченные облигации с целью привлечения капитала на финансирование портфеля проектов в Эстонии, Латвии и Португалии. Средства планируется направить прежде всего на финансирование строительных и продажных этапов проектов в Эстонии и Латвии, а также на софинансирование конкретных проектов совместно с банками и действующими инвесторами.
Компания Invego Tornakalna SIA, входящая в группу Кристьяна-Тора Вяхи Invego и на 100% контролируемая Invego Latvia OÜ, построит в Риге новый жилой квартал с более чем 200 квартирами, инвестировав в проект 45,6 млн евро.
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.