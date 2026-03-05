Назад 05.03.26, 10:50 Invego намерена привлечь 4 миллиона евро Девелоперская компания Invego предлагает инвесторам облигации, подписка на которые начинается сегодня; всего планируется привлечь 4 миллиона евро.

Глава Invego Кристьян-Тор Вяхи.

Foto: Oleg Hartsenko

Материнская компания девелопера Invego, Invego Group OÜ, предлагает инвесторам необеспеченные облигации с целью привлечения капитала на финансирование портфеля проектов в Эстонии, Латвии и Португалии. Средства планируется направить прежде всего на финансирование строительных и продажных этапов проектов в Эстонии и Латвии, а также на софинансирование конкретных проектов совместно с банками и действующими инвесторами.