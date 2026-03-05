Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−0,4%6 841,74
  • DOW 30−0,77%48 363,66
  • Nasdaq −0,29%22 741,85
  • FTSE 100−0,82%10 481,4
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,33
  05.03.26, 12:56

Правительство объявит новый тендер для ветропарков

Длившийся почти год правительственный тупик вокруг тендера для новых ветропарков завершился – тендер планируют объявить в ближайшие недели.
Наземные ветропарки важны для поддержания доступных цен на электроэнергию, заявил министр энергетики Андрес Сутть.
  • Наземные ветропарки важны для поддержания доступных цен на электроэнергию, заявил министр энергетики Андрес Сутть.
  • Foto: Andras Kralla
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть сегодня получил полномочия организовать новый тендер на возобновляемую энергию, в рамках которого будет поддержано производство 1-2 тераватт-часов электроэнергии в год ветропарками.
Новости
  04.02.26, 17:30
Utilitas Wind получила разрешение на застройку для морского ветропарка на 80 турбин
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в конце января выдал компании Utilitas Wind разрешение на застройку для морского ветропарка Сааре-Лийви и прокладку соединительного кабеля к нему.
Эпицентр
  03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
В прошлом году восемь самоуправлений затормозили проекты ветропарков. Теперь девелоперы спорят с ними в суде, поскольку уже вложенные миллионы могут пойти прахом.
Новости
  02.12.25, 13:07
Enefit Green продает финский ветропарк за внушительную сумму
Enefit Green подписала договор о продаже находящегося в Финляндии ветропарка Толпанваара. Покупателем выступил фонд, входящий в состав канадской TD Asset Management, стоимость сделки составляет около 83 млн евро.
Новости
  10.11.25, 17:53
Четверть возобновляемой энергии Eesti Energia не была произведена
В последнем квартале цена на электроэнергию на бирже была настолько низкой, что Eesti Energia часто вынуждена была снижать нагрузку на свои парки возобновляемой энергии – получать от них прибыль было попросту невозможно.
  02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.

1
Новости
  03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Эпицентр
  04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
3
Новости
  04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Новости
  04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
5
Новости
  02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
6
Mнения
  04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков

Новости
  05.03.26, 16:58
Эксперт: средний покупатель новостройки в Таллинне – 40-летний требовательный человек
Подсказка
  05.03.26, 16:53
Поддержка на старте: компаниям компенсируют внедрение бизнес-ПО
Новости
  05.03.26, 16:44
Рютте: инцидент с иранской ракетой у Турции не приведет к применению 5 статьи НАТО
Биржа
  05.03.26, 16:30
15 тыс. евро за одну секунду: покупатели акций литовской Akola Group сегодня могли неплохо заработать
Новости
  05.03.26, 15:46
Осиновский проиграл спор по трамвайному тендеру
Новости
  05.03.26, 14:46
Orkla получила разрешение на продажу пищевого производства в Пыльтсамаа
Биржа
  05.03.26, 14:25
Энергетический удар по рынкам: инвесторы ищут новые стратегии защиты
Новости
  05.03.26, 12:56
Правительство объявит новый тендер для ветропарков

Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Главный редактор Äripäev Меэлис Мандель
Mнения
  04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков
Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
Новости
  04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
«Мы серьезно рассматриваем возможность подать официальный иск против регистра», – сказал руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Новости
  04.03.26, 08:36
Предприниматель собирается подать в суд из-за сбоев в строительном регистре
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

