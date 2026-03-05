Правительство объявит новый тендер для ветропарков

Наземные ветропарки важны для поддержания доступных цен на электроэнергию, заявил министр энергетики Андрес Сутть.
Foto: Andras Kralla
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть сегодня получил полномочия организовать новый тендер на возобновляемую энергию, в рамках которого будет поддержано производство 1-2 тераватт-часов электроэнергии в год ветропарками.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в конце января выдал компании Utilitas Wind разрешение на застройку для морского ветропарка Сааре-Лийви и прокладку соединительного кабеля к нему.
Enefit Green подписала договор о продаже находящегося в Финляндии ветропарка Толпанваара. Покупателем выступил фонд, входящий в состав канадской TD Asset Management, стоимость сделки составляет около 83 млн евро.
В последнем квартале цена на электроэнергию на бирже была настолько низкой, что Eesti Energia часто вынуждена была снижать нагрузку на свои парки возобновляемой энергии – получать от них прибыль было попросту невозможно.
