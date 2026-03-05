Правительство объявит новый тендер для ветропарков

KM Content Marketing 02.03.26, 10:11

Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.