Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • 21.01.26, 11:44

Неплатежеспособное кафе перевело бизнес в новое юридическое лицо

Прежнее юридическое лицо бизнеса сети кафе Fika стало неплатежеспособным, однако пекарня продолжает работу – с новым правлением и кругом собственников. Крупнейший акционер при этом с прошлой весны пытается продать свою долю.
Если раньше у Fika одновременно работали сразу четыре кафе, то сейчас их стало вдвое меньше.
  • Если раньше у Fika одновременно работали сразу четыре кафе, то сейчас их стало вдвое меньше.
  • Foto: Liis Treimann
До конца третьего квартала прошлого года сеть кафе Fika работала через юридическое лицо Lett OÜ, которое с октября находится в стадии ликвидации. В ликвидационном отчете компания указывает, что она неплатежеспособна и в январе также получила запрет на распоряжение активами. У предприятия накопилась налоговая задолженность в размере чуть более 25 000 евро.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

