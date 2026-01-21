Неплатежеспособное кафе перевело бизнес в новое юридическое лицо

Четыре года украинские предприниматели Мирослав Писаревский и Инесса Соболь строят в Эстонии ресторанный бизнес – кейтеринг и доставку Faina Ukraina, два года работает кафе «Борщ и вареник» в Кристийне. В декабре Писаревский запустил одно из самых радикальных спецпредложений в Таллинне – обед за 3.90 евро. Можно ли заработать при такой цене?