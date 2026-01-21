Неплатежеспособное кафе перевело бизнес в новое юридическое лицо
Прежнее юридическое лицо бизнеса сети кафе Fika стало неплатежеспособным, однако пекарня продолжает работу – с новым правлением и кругом собственников. Крупнейший акционер при этом с прошлой весны пытается продать свою долю.
Если раньше у Fika одновременно работали сразу четыре кафе, то сейчас их стало вдвое меньше.
Foto: Liis Treimann
До конца третьего квартала прошлого года сеть кафе Fika работала через юридическое лицо Lett OÜ, которое с октября находится в стадии ликвидации. В ликвидационном отчете компания указывает, что она неплатежеспособна и в январе также получила запрет на распоряжение активами. У предприятия накопилась налоговая задолженность в размере чуть более 25 000 евро.
