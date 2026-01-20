Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,67%314,41
  • OMX Riga−0,12%931,21
  • OMX Tallinn−0,51%2 055,25
  • OMX Vilnius−0,8%1 399,55
  • S&P 500−2,06%6 796,86
  • DOW 30−1,76%48 488,59
  • Nasdaq −2,39%22 954,32
  • FTSE 100−0,14%10 112,24
  • Nikkei 225−0,41%52 774,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,73
  • 21.01.26, 13:00

«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»

Вернуть в Старый Таллинн постоянных жителей нереально, а деловые перспективы центрального района столицы туманны: властям вечно придется разрываться между нарушением прав собственников на извлечение прибыли и сохранением старины, пишет историк-реставратор Александр Пантелеев.
Последствия пожара в ресторане Tbilisi на улице Пикк в Старом Таллинне. Из-за возгорания в системе вентиляции пострадали крыши двух старинных зданий.
  • Последствия пожара в ресторане Tbilisi на улице Пикк в Старом Таллинне. Из-за возгорания в системе вентиляции пострадали крыши двух старинных зданий.
  • Foto: Спасательный департамент
Читая о последних пожарах в ресторанах Старого Таллинна, трудно не думать о том, что это в значительной степени вина Спасательного департамента. Лет десять тому назад ресторанные хозяева перед ведомством трепетали – их проверяли очень жестко. Теперь же заведения экономят на фильтрах и вентиляции. Каждый надеется, что ничего не произойдет, до тех пор пока он не съедет, и проблемы достанутся уже следующему пользователю помещения.
Я осматривал освобожденное Tbilisi помещение на улице Рюйтли, оно было настолько запущено, что слой сажи и жира в вентиляции был и там. Собственно, очистка и поддержание в порядке вентиляции – ключевая проблема для ресторанов в Старом Таллинне. Когда мы читаем о том, что в заведении «самовоспламенился вентилятор», речь как правило идет именно о возгорании жира, начавшемся в фильтрах, которые не обслуживали должным образом. Их чистка может требовать огромных затрат – вплоть до замены всей системы.
Устроенная и обслуживаемая должным образом вентиляция в так называемом общепите Старого Таллинна в целом – огромная головная боль. В 1960-х годах городские власти протянули по Старому городу теплоцентраль, освободились исторические подвалы, где до того хранили печное топливо – в основном торфяные брикеты. Там по моде эпохи стали устраивать финские бани и изредка не требовавшие нормальных кухонных помещений кафе и бары.

Затем, с развитием теплоизоляционных материалов, настал черед приспособления под новые функции и чердаков. И когда в новое время зашла речь о том, что в старых зданиях нужно устанавливать отвечающую требованиям масштабную вентиляционную систему для коммерческих ресторанов, размещать ее было уже просто негде. А когда запихивали, то уже не сильно беспокоились об удобстве технического обслуживания или специфическом кухонном «амбре» на весь квартал.
Александр Пантелеев – один из самых опытных историков-реставраторов Таллинна, его фирма AVP OÜ занимается реставрационным надзором над эстонскими памятниками старины, а также разрабатывает реставрационные условия для ценных архитектурных объектов.
В доковидные «тучные» времена туристического бума доходило до того, что известные рестораны раздумывали, не расширить ли свои залы так, чтобы за раз принимать всех туристов с одного круизного судна, сотни человек, вовсе не имея соответствующей кухни – только разогревая полуфабрикаты в микроволновках. Можно было не думать о качестве, ведь большинство туристов приезжали в Таллинн всего раз – и едва ли ты вернулся бы в Эстонию, только потому что тебя побаловали вкусной едой. Мне, местному жителю, оказавшись вместе с гостями в таких заведениях, бывало обидно за эстонскую державу. Правда, всегда были и места для гурманов, но это скорее исключения из правил. Из старинных зданий с общепитом выжимается все что можно. Но с другой стороны нужно же их как-то использовать?
Как историку-реставратору мне, конечно, хочется приставить к коммерсантам «человека с дубиной». То есть иметь более строгие контролирующие инстанции, которые периодически пускали бы свою «дубину» в ход. Одновременно понятно, что и бить этой дубиной себе по ноге мы тоже не можем, ведь исторические помещения должны быть доступны, наполнены жизнью.
Пока идет война, поток туристов снизился, и даже круизные суда заходят в Таллинн уже не так часто, как прежде. Сверхприбылей в ресторанной отрасли нет, приходится экономить в том числе на поддержании инженерных систем, да и вообще на всем, на чем только можно сэкономить. Вентиляция – даже не единственная беда, еще есть крысы, ненадежная канализация. В том числе эти проблемы есть в районе улиц Ратаскаэву и той же Рюйтли.
Таллинн разделит судьбу Венеции
Легких и очевидных путей для сохранения и развития Старого Таллинна нет. О том, чтобы вернуть этому району жилую функцию, эстонские исследователи, специалисты и архитекторы исписали кипы бумаг, получены ученые степени. Но в нынешних обстоятельствах вернуть туда полнокровную жизнь и жителей нереально. Старый Таллинн, похоже, ждет судьба Венеции, туристического города, где половина квартир тоже пустует, но ими престижно владеть.
Среди проблем постоянных жителей и пользователей – не только старые коммуникации еще советской эпохи. Жаловаться на СССР тут смешно. К примеру, уже в XXI веке улица Вене была полностью перекопана, уложены новые коммуникации: теплоцентраль, трубы, ливневая канализация. Теперь во время сильных ливней вода с других частей Старого города и с Ратушной площади стекает туда и заливает улицу порой выше тротуаров. А все потому, что расходы на реконструкцию коммуникаций – это одно, а поддержание их в должном порядке, прочистка тех самых новых труб от гранитной крошки и т.п. – совсем другое. Так что даже полная замена инженерных сетей без обслуживания – не панацея.
Не будем забывать и о том, какую проблему для жильцов представляет соседство с барами и ресторанами. Все помнят, как гудели британские холостяки в Таллинне в былые времена. Вопрос технологий шумоизоляции стоял очень остро, вплоть до использования материалов, которые раньше применялись только в авиаиндустрии. Порядка половины квартир в районе – гостевые, об их числе можно судить в том числе по бесконечным «замочкам» для ключей, которые висят у каждого дома в центре.

Сам я живу в центре, но уже за пределами Старого города – и даже здесь эта проблема стоит остро. В нашем подъезде двадцать квартир, но собственники проживают только в пяти или семи из них. И даже ответственность долгосрочного арендатора порой заканчивается на пороге его квартиры. Я уже не говорю о тех, кто приезжает пожить всего на несколько дней.
Конечно, мы не можем запретить сдачу жилья в краткосрочную аренду – это было бы нарушением прав собственников. Но можно было бы хотя бы привести этот рынок в соответствие с уже существующими законами. Ни для кого не секрет, что большинство арендодателей от налогов уклоняется, и поймать их тяжело – разве что недовольный сосед сдаст такого «предпринимателя» Налоговому департаменту. То есть нормативная база есть, остается только уже принятые законы исполнять.
Увы, в целом для Старого Таллинна хороших перспектив я не вижу. Где-то в этом районе жить можно, а где-то не стоит. Я много лет прихожу сюда на работу, общаюсь с жителями и собственниками зданий, знаю их проблемы. Кому-то средств и силы характера хватает, чтобы даже в нынешних условиях обеспечить себе обособленное комфортное пространство для жизни в исторических стенах, но не всем.
