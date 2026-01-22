Назад 22.01.26, 08:39 «Как вы сказали? Продовольственный департамент?» На Bolt и Wolt проникают заведения без разрешений Заказывая еду через Bolt Food или Wolt, клиент не всегда может быть полностью уверен, что предприятие, у которого он заказывает еду, соблюдает все требования пищевой безопасности.

Среди обнаруженных нами компаний были заведения общепита разного типа, часть из которых работает и как обычные физические точки.

Есть и такие фирмы, которые вовсе не знают, что должны регистрировать свою деятельность в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте. «Я вообще не знаю, что это такое. Как вы сказали? Посмотрю в интернете», – сказал журналисту владелец одного из заведений, который готовит и продает еду с конца лета.