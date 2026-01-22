Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%314,54
  • OMX Riga0,13%931,34
  • OMX Tallinn0,11%2 056,69
  • OMX Vilnius0,11%1 398,95
  • S&P 5001,16%6 875,62
  • DOW 301,21%49 077,23
  • Nasdaq 1,18%23 224,82
  • FTSE 1000,11%10 138,09
  • Nikkei 2251,73%53 688,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,99
  • 22.01.26, 08:39

«Как вы сказали? Продовольственный департамент?» На Bolt и Wolt проникают заведения без разрешений

Заказывая еду через Bolt Food или Wolt, клиент не всегда может быть полностью уверен, что предприятие, у которого он заказывает еду, соблюдает все требования пищевой безопасности.
Среди обнаруженных нами компаний были заведения общепита разного типа, часть из которых работает и как обычные физические точки.
  • Среди обнаруженных нами компаний были заведения общепита разного типа, часть из которых работает и как обычные физические точки.
  • Foto: Liis Treimann
Есть и такие фирмы, которые вовсе не знают, что должны регистрировать свою деятельность в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте. «Я вообще не знаю, что это такое. Как вы сказали? Посмотрю в интернете», – сказал журналисту владелец одного из заведений, который готовит и продает еду с конца лета.
