«Как вы сказали? Продовольственный департамент?» На Bolt и Wolt проникают заведения без разрешений

Среди обнаруженных нами компаний были заведения общепита разного типа, часть из которых работает и как обычные физические точки.
Foto: Liis Treimann
Есть и такие фирмы, которые вовсе не знают, что должны регистрировать свою деятельность в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте. «Я вообще не знаю, что это такое. Как вы сказали? Посмотрю в интернете», – сказал журналисту владелец одного из заведений, который готовит и продает еду с конца лета.
Накануне Нового года, вечером 30 декабря, когда все столики были забронированы, в ресторане Tbilisi в Старом Таллинне вспыхнул пожар. И вместо новогодних доходов семейному бизнесу пришлось подсчитывать ущерб от огня. О непростом пути эстонско-грузинского предприятия и последствиях пожара ДВ в подробностях рассказал совладелец ресторана Мамукель Горелашвили.
Четыре года украинские предприниматели Мирослав Писаревский и Инесса Соболь строят в Эстонии ресторанный бизнес – кейтеринг и доставку Faina Ukraina, два года работает кафе «Борщ и вареник» в Кристийне. В декабре Писаревский запустил одно из самых радикальных спецпредложений в Таллинне – обед за 3.90 евро. Можно ли заработать при такой цене?
На северном берегу Чудского озера, где до сих пор были только домики и кемпинги, летом откроется спа-отель Kurro. Проект финансирует в том числе государство, но конкуренты настроены скептически. «Безусловно, здесь присутствует определенная доля миссии», – признает и руководитель проекта.