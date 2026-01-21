Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,69%314,35
  • OMX Riga−0,24%930,14
  • OMX Tallinn−0,55%2 054,46
  • OMX Vilnius−0,96%1 397,35
  • S&P 500−2,06%6 796,86
  • DOW 30−1,76%48 488,59
  • Nasdaq −2,39%22 954,32
  • FTSE 100−0,67%10 126,78
  • Nikkei 225−0,41%52 774,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,94
  • 21.01.26, 06:00

Нарвская «инфекционка» может превратиться в частный дом престарелых

Здание бывшей инфекционной больницы в Нарве, в котором располагалось и психиатрическое отделение, было выставлено на продажу больше десяти лет назад. Новый хозяин – компания Narva Hooldekodu OÜ, созданная всего два месяца назад. Ее владелец, предприниматель в сфере недвижимости Стен Тикк планирует организовать там частный дом попечения.
Бывшая инфекционная больница в Нарве, вид с бастиона «Глория». Раньше она находилась на закрытой, огороженной территории, где теперь работают несколько разных организаций.
  • Бывшая инфекционная больница в Нарве, вид с бастиона «Глория». Раньше она находилась на закрытой, огороженной территории, где теперь работают несколько разных организаций.
  • Foto: Николай Андреев
Сносить больницу не планируется. «В планах – использовать это здание. Мы его реновируем, но оно будет как новое – пройдет полная реновация. И еще появится пристройка», – рассказал ДВ Стен Тикк.
Сумму инвестиций предприниматель предпочел не называть, но сказал, что часть затрат он надеется покрыть за счет государственной субсидии. «Мы сейчас ходатайствуем о поддержке из Фонда справедливого перехода, и когда придет ответ, тогда мы начнем строить. Так что, первая половина 2027 года – примерно тогда здание могло бы быть готово», – рассчитывает Стен Тикк.
Окна и двери первого этажа «инфекционки» заколочены, а выше – нет ни стекол, ни рам.
  • Окна и двери первого этажа «инфекционки» заколочены, а выше – нет ни стекол, ни рам.
  • Foto: Николай Андреев
Директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно сообщила, что в конце ноября бюро Projekt O2 запросило у города условия на проектирование по адресу Карья, 6, и департамент выдал их 14 января. То есть проектировщики буквально только что получили возможность приступить к работе, пояснила Кайе Энно.

Статья продолжается после рекламы

Projekt O2 проектирует здания различного назначения, среди готовых объектов компании есть общественные здания - школа, детсады и поликлиники. В основном, эти объекты расположены в Харьюмаа и Южной Эстонии. В Ида-Вирумаа специалисты этой компании проектировали Ахтмеский дом здоровья в Кохтла-Ярве.
Мэр советует нарвитянкам переучиваться на сиделок
О намечающемся строительстве в городе третьего дома попечения впервые рассказала мэр Нарвы Катри Райк в своей видеотрансляции в Facebook 18 января, когда перечисляла фирмы и учреждения в Нарве, где вскоре должны появиться новые рабочие места.
«Начинается проектирование частного дома попечения на улице Карья. Сколько времени займет стройка, я не знаю, но в любом случае в перспективе появятся такие “женские” рабочие места социальных работников. Если бы я советовала, по какой специальности сейчас готовиться или на какую переучиваться, – то это именно социальная работа. Именно в нашем городе, где много пожилых людей», – сказала мэр Нарвы.

Дом попечения на Карья будет третьим

В Нарве действует муниципальный дом попечения, рассчитанный на 132 человека. Но в очереди туда обычно записано еще больше людей, чем в нем проживает. Из-за дефицита мест в домах попечения в других районах Эстонии живет больше пожилых нарвитян, чем в нарвском, рассказывала ДВ год назад директор городского департамента социальной помощи Кристи Мюрк.
Сейчас компания Rand & Tuulberg завершает в Нарве строительство второго муниципального дома попечения, рассчитанного на 100 человек. Как писали ДВ, это, по сути, небольшой поселок из десяти жилых домов семейного типа для пожилых людей, в котором также расположится здание для совместного досуга, концертов и других мероприятий и здание для хозяйственных нужд, включающее кабинет медсестры. Комплекс планируется открыть весной этого года, сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Здание бывшей инфекционной больницы уже не безлюдно – здесь начались подготовительные работы.
  • Здание бывшей инфекционной больницы уже не безлюдно – здесь начались подготовительные работы.
  • Foto: Николай Андреев
ДВ спросили у Стена Тикка, считает ли он, что для третьего дома попечения в Нарве будет достаточно постояльцев? «Спрос на эту услугу в любом случае выше, чем предложение. Это видно повсюду. Я думаю, что все наберут своих клиентов, это не вопрос. Вопрос просто в качестве услуги», – ответил предприниматель.
При этом цены на проживание в частном доме попечения вряд ли будут сильно отличаться от муниципальных заведений, считает Тикк: «Цены все равно будут формироваться на рыночной основе, никто не сможет быть намного дороже. Цены будут схожими».
В четырехэтажном здании на Карья, 6, у подножия бастиона «Глория» располагались инфекционное и психиатрические отделения Нарвской больницы. В 2014 году, как сообщал ERR, от здания было решено отказаться ради экономии примерно 100 000 евро в год на хозяйственных и коммунальных расходах, а эти медицинские услуги оказывать в здании Нарвской больницы на улице Хайгла.
С 2015 года здание несколько раз безуспешно пытались продать.
Во время пандемии COVID-19, когда понадобились палаты для инфицированных, состояние опустевшего здания уже было таким, что было невозможно быстро его «реанимировать» и снова использовать по назначению.
На территории бывшей инфекционной больницы кроме главного корпуса есть еще три небольших здания. В них продолжают работу муниципальный приют для бездомных, благотворительный реабилитационный центр «Ты не останешься один» и байкерский клуб Magnum MC. Компании Narva Hooldekodu OÜ принадлежит только центральная часть этой территории площадью около 1 гектара – главный корпус и парк перед ним.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026