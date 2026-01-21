Назад 21.01.26, 06:00 Нарвская «инфекционка» может превратиться в частный дом престарелых Здание бывшей инфекционной больницы в Нарве, в котором располагалось и психиатрическое отделение, было выставлено на продажу больше десяти лет назад. Новый хозяин – компания Narva Hooldekodu OÜ, созданная всего два месяца назад. Ее владелец, предприниматель в сфере недвижимости Стен Тикк планирует организовать там частный дом попечения.

Бывшая инфекционная больница в Нарве, вид с бастиона «Глория». Раньше она находилась на закрытой, огороженной территории, где теперь работают несколько разных организаций.

Foto: Николай Андреев

Сносить больницу не планируется. «В планах – использовать это здание. Мы его реновируем, но оно будет как новое – пройдет полная реновация. И еще появится пристройка», – рассказал ДВ Стен Тикк.

Сумму инвестиций предприниматель предпочел не называть, но сказал, что часть затрат он надеется покрыть за счет государственной субсидии. «Мы сейчас ходатайствуем о поддержке из Фонда справедливого перехода, и когда придет ответ, тогда мы начнем строить. Так что, первая половина 2027 года – примерно тогда здание могло бы быть готово», – рассчитывает Стен Тикк.

Окна и двери первого этажа «инфекционки» заколочены, а выше – нет ни стекол, ни рам.

Foto: Николай Андреев

Директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно сообщила, что в конце ноября бюро Projekt O2 запросило у города условия на проектирование по адресу Карья, 6, и департамент выдал их 14 января. То есть проектировщики буквально только что получили возможность приступить к работе, пояснила Кайе Энно.

Статья продолжается после рекламы

Projekt O2 проектирует здания различного назначения, среди готовых объектов компании есть общественные здания - школа, детсады и поликлиники. В основном, эти объекты расположены в Харьюмаа и Южной Эстонии. В Ида-Вирумаа специалисты этой компании проектировали Ахтмеский дом здоровья в Кохтла-Ярве.

Мэр советует нарвитянкам переучиваться на сиделок О намечающемся строительстве в городе третьего дома попечения впервые рассказала мэр Нарвы Катри Райк в своей видеотрансляции в Facebook 18 января, когда перечисляла фирмы и учреждения в Нарве, где вскоре должны появиться новые рабочие места. «Начинается проектирование частного дома попечения на улице Карья. Сколько времени займет стройка, я не знаю, но в любом случае в перспективе появятся такие “женские” рабочие места социальных работников. Если бы я советовала, по какой специальности сейчас готовиться или на какую переучиваться, – то это именно социальная работа. Именно в нашем городе, где много пожилых людей», – сказала мэр Нарвы.

Дом попечения на Карья будет третьим

В Нарве действует муниципальный дом попечения, рассчитанный на 132 человека. Но в очереди туда обычно записано еще больше людей, чем в нем проживает. Из-за дефицита мест в домах попечения в других районах Эстонии живет больше пожилых нарвитян, чем в нарвском, рассказывала ДВ год назад директор городского департамента социальной помощи Кристи Мюрк.

Сейчас компания Rand & Tuulberg завершает в Нарве строительство второго муниципального дома попечения, рассчитанного на 100 человек. Как писали ДВ , это, по сути, небольшой поселок из десяти жилых домов семейного типа для пожилых людей, в котором также расположится здание для совместного досуга, концертов и других мероприятий и здание для хозяйственных нужд, включающее кабинет медсестры. Комплекс планируется открыть весной этого года, сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Здание бывшей инфекционной больницы уже не безлюдно – здесь начались подготовительные работы.

Foto: Николай Андреев

ДВ спросили у Стена Тикка, считает ли он, что для третьего дома попечения в Нарве будет достаточно постояльцев? «Спрос на эту услугу в любом случае выше, чем предложение. Это видно повсюду. Я думаю, что все наберут своих клиентов, это не вопрос. Вопрос просто в качестве услуги», – ответил предприниматель.

При этом цены на проживание в частном доме попечения вряд ли будут сильно отличаться от муниципальных заведений, считает Тикк: «Цены все равно будут формироваться на рыночной основе, никто не сможет быть намного дороже. Цены будут схожими».