Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом

«Мысль построить очень качественный, роскошный спа-центр зрела у меня в голове много лет. Я сам отсюда родом, мои родители тоже отсюда», — рассказал Андрес Линнас на празднике стропил природного спа-отеля в Уускюла, на северном берегу Чудского озера.