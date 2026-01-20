Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом

Член правления Olerex Андрес Линнас (слева) не признает себя виновным. По словам его представителя – присяжного адвоката Оливера Няэса из адвокатского бюро Widen – обвинение является необоснованным.
Foto: Jassu Hertsmann
В феврале прошлого года окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям направила в суд уголовное дело, в рамках которого предъявила Olerex и члену его правления Андресу Линнасу обвинение в предоставлении ложных данных.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
«Мысль построить очень качественный, роскошный спа-центр зрела у меня в голове много лет. Я сам отсюда родом, мои родители тоже отсюда», — рассказал Андрес Линнас на празднике стропил природного спа-отеля в Уускюла, на северном берегу Чудского озера.