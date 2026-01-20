Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−1,45%313,44
  • OMX Riga−0,9%930,06
  • OMX Tallinn−0,66%2 052,21
  • OMX Vilnius−0,62%1 391,93
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−1,14%10 079,4
  • Nikkei 225−1,11%52 991,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,43
  • 20.01.26, 12:45

Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом

Тартуский административный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, в рамках которого Olerex и член правления компании Андрес Линнас обвиняются в предоставлении ложных данных о биотопливе.
Член правления Olerex Андрес Линнас (слева) не признает себя виновным. По словам его представителя – присяжного адвоката Оливера Няэса из адвокатского бюро Widen – обвинение является необоснованным.
  • Член правления Olerex Андрес Линнас (слева) не признает себя виновным. По словам его представителя – присяжного адвоката Оливера Няэса из адвокатского бюро Widen – обвинение является необоснованным.
  • Foto: Jassu Hertsmann
В феврале прошлого года окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям направила в суд уголовное дело, в рамках которого предъявила Olerex и члену его правления Андресу Линнасу обвинение в предоставлении ложных данных.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
