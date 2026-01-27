Назад 27.01.26, 16:17 Вкус биржи: кина не будет – байбеки кончились Что ж ты Трамп-то сдал назад? Так понравилось кушать TACO по утрам?? Акции Sandisk +600%.

Недостаточно минералов! Нужно больше золота! Netflix отменяет байбек ради того, чтобы вложить миллиарды в фирмочку.

Кина не будет – байбеки кончились. Почему акции гиганта Netflix падают аж с июня? Народ перестал залипать у экрана и наконец-то потрогал траву?

Народ тупеет! И памяти у него нет! На каком еще рынке ИИ-хайп создал нехватку товара? И почему акции Sandisk выросли на 600%?

Трамп хозяин своему слову: слово дал, слово взял. Так и не попробуем гренландских тарифов – одним лишь TACO потчуют.

Зато американцам заботливый Великий Кормчий Дональд Трамп помогает купить жилье. С каких это пор он стал леваком и социалистом?