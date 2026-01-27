Вкус биржи: кина не будет – байбеки кончились

Что ж ты Трамп-то сдал назад? Так понравилось кушать TACO по утрам?? Акции Sandisk +600%.
- Недостаточно минералов! Нужно больше золота! Netflix отменяет байбек ради того, чтобы вложить миллиарды в фирмочку.
- Foto: Алоизио Маурисио / ZUMApress.com / Scanpix
Кина не будет – байбеки кончились. Почему акции гиганта Netflix падают аж с июня? Народ перестал залипать у экрана и наконец-то потрогал траву?
Народ тупеет! И памяти у него нет! На каком еще рынке ИИ-хайп создал нехватку товара? И почему акции Sandisk выросли на 600%?
Трамп хозяин своему слову: слово дал, слово взял. Так и не попробуем гренландских тарифов – одним лишь TACO потчуют.
Статья продолжается после рекламы
Зато американцам заботливый Великий Кормчий Дональд Трамп помогает купить жилье. С каких это пор он стал леваком и социалистом?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Смягчение американских притязаний на Гренландию, фактический запрет КСО в Эстонии, будущий состав Рийгикогу и новые правила международного этикета – эти и другие темы и новости журналисты ДВ обсуждают в подкасте «Делов-то!».
Во второй раз за этот месяц агенты ICE — ведомства, реализующего иммиграционную политику Дональда Трампа, — убили гражданина США.
Самые известные драгоценные металлы – золото и серебро – преодолели новые ценовые рубежи, тогда как доллар продолжил ослабевать.
Почему в заголовке Трамп, а на картинке – страшная зависимость? Да потому что рынок – это казино! Хотите доказательств? Слушайте подкаст!
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.