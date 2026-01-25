Убийство гражданина США агентами ICE грозит шатдауном правительства

37-летний Алекс Претти стал уже вторым американцем, погибшим в ходе рейдов, которые проводят чиновниками администрации Трампа.
Foto: AP/Scanpix
По утверждению Министерства внутренней безопасности США, сотрудники действовали в целях самообороны: они застрелили 37-летнего мужчину, снимавшего их действия в Миннеаполисе. При этом на сделанных очевидцами видеозаписях видно, как один из агентов неоднократно стреляет в мужчину уже в тот момент, когда его коллеги вчетвером прижали задержанного к земле.
