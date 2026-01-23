Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%317,96
  • OMX Riga0,41%935,68
  • OMX Tallinn0,18%2 078,57
  • OMX Vilnius0,22%1 414,86
  • S&P 5000,17%6 924,91
  • DOW 30−0,48%49 144,97
  • Nasdaq 0,58%23 571,2
  • FTSE 100−0,12%10 137,9
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,74
  23.01.26, 16:54

Делов-то: не нужен нам берег гренландский! Европу учат поступать по-пацански

Смягчение американских притязаний на Гренландию, фактический запрет КСО в Эстонии, будущий состав Рийгикогу и новые правила международного этикета – эти и другие темы и новости журналисты ДВ обсуждают в подкасте «Делов-то!».
Семки е? А если в Гренландии найду? Самый умный что ли, принц датский?
  • Семки е? А если в Гренландии найду? Самый умный что ли, принц датский?
  • Foto: Алена Ценно при помощи ИИ
В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, журналист Алексей Шишкин и биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
Гренландия пока остается частью Дании. Президент США Дональд Трамп сдал назад, ограничившись пока расширением американского военного присутствия на острове и расширенными правами на разработку в Гренландии полезных ископаемых. Европа одержала победу, или это всего лишь передышка?
Многие ссылаются на то, что сработало TACO, то есть принцип «Трамп всегда включает заднюю». Райво Варе называет такую тактику по-другому в комментарии для журналиста ДВ Ярослава Тавгеня.

Статья продолжается после рекламы

Самые волнующие политические треволнения на этой неделе происходят на Мировом экономическом форуме в Давосе. Речь премьер-министра Канады Марка Карни запомнилась многим, ее встретили бурными овациями.
Он, в частности, сказал: «Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню». Смогут ли «невеликие» державы действительно найти решимость объединиться? Или американский напор все же пересилит международное сопротивление?
Президент Украины Владимир Зеленский тоже произнес вчера пламенную речь, сравнив происходящее в Европе с фильмом День сурка: «Всего год назад здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: Европе нужно научиться защищать себя. Прошел год – и ничего не изменилось.
Европа любит обсуждать будущее, но уклоняется от действий сегодня, действий, которые определяют, каким у нас будет будущее». Действительно ли ЕС замер в нерешительности или союз просто медленно запрягает, зато после быстро помчится вперед?
Еще один тезис Зеленского: «Почему президент Трамп может задерживать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа – нет?»
И вот почти одновременно с выступлением Франция объявила о задержании танкера Grinch, подозреваемого в причастности к «теневому флоту» России. Кажется, правила этикета в международной политике меняются стремительно. Европа тоже осмелела? Какими последствиями новая решительность может грозить ЕС?
Рийгикогу одобрил поправки в Закон о ссудо-сберегательных обществах, согласно которым эти общества должны будут перерегистрироваться в банки, если они хотят и дальше привлекать вклады у населения. Те общества, которые не пожелают или не смогут перерегистрироваться в банк, будут иметь право оказывать другие финансовые услуги, такие как выдача кредитов или предоставление платежных услуг, но без права привлекать вклады.
Кажется, фактически это означает смерть КСО. В студии нет согласия – что это, разумная забота о вкладчиках или излишнее ограничение бизнеса?

