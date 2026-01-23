Делов-то: не нужен нам берег гренландский! Европу учат поступать по-пацански

Самые волнующие политические треволнения на этой неделе происходят на Мировом экономическом форуме в Давосе. Речь премьер-министра Канады Марка Карни запомнилась многим, ее встретили бурными овациями.

Он, в частности, сказал: «Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню». Смогут ли «невеликие» державы действительно найти решимость объединиться? Или американский напор все же пересилит международное сопротивление?

Президент Украины Владимир Зеленский тоже произнес вчера пламенную речь, сравнив происходящее в Европе с фильмом День сурка: «Всего год назад здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: Европе нужно научиться защищать себя. Прошел год – и ничего не изменилось.

Европа любит обсуждать будущее, но уклоняется от действий сегодня, действий, которые определяют, каким у нас будет будущее». Действительно ли ЕС замер в нерешительности или союз просто медленно запрягает, зато после быстро помчится вперед?

Еще один тезис Зеленского: «Почему президент Трамп может задерживать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа – нет?»

И вот почти одновременно с выступлением Франция объявила о задержании танкера Grinch, подозреваемого в причастности к «теневому флоту» России. Кажется, правила этикета в международной политике меняются стремительно. Европа тоже осмелела? Какими последствиями новая решительность может грозить ЕС?

Рийгикогу одобрил поправки в Закон о ссудо-сберегательных обществах, согласно которым эти общества должны будут перерегистрироваться в банки, если они хотят и дальше привлекать вклады у населения. Те общества, которые не пожелают или не смогут перерегистрироваться в банк, будут иметь право оказывать другие финансовые услуги, такие как выдача кредитов или предоставление платежных услуг, но без права привлекать вклады.

Кажется, фактически это означает смерть КСО. В студии нет согласия – что это, разумная забота о вкладчиках или излишнее ограничение бизнеса?