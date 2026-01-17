Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%317,96
  • OMX Riga0,41%935,68
  • OMX Tallinn0,18%2 078,57
  • OMX Vilnius0,22%1 414,86
  • S&P 500−0,13%6 904,46
  • DOW 30−0,62%49 077,11
  • Nasdaq −0,03%23 428,56
  • FTSE 100−0,05%10 144,64
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,96
  • 17.01.26, 06:00

Вкус биржи: Владимир Владимирович Трамп? Уголовное расследование против Пауэлла

Почему в заголовке Трамп, а на картинке – страшная зависимость? Да потому что рынок – это казино! Хотите доказательств? Слушайте подкаст!
Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?
  • Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?
  • Foto: Эдуардо Леаль / AFP / Scanpix
Вот, чем ценен Тайвань: у TSMC рекордная прибыль! Неужто пузырь ИИ продолжает надуваться? Или причины совершенно другие?
Европейцы опять регулируют кривизну огурцов и мешают хорошим трейдерам зарабатывать деньги. Как евробюрократы чуть не сорвали умную сделку?
Против Джерома Пауэлла начато уголовное расследование. И это после того, как Трамп потребовал, чтобы тот резко снизил учетную ставку. Что-то это напоминает в кое-какой стране, не правда ли?

Статья продолжается после рекламы

Слушай сюда, расскажу TEMU. Чем хорош китайский сервис, акции которого падают? И какие приложения самые скачиваемые в Европе?
Биржа
  • 12.01.26, 11:11
Спецвыпуск «Вкуса биржи»: почему Баффет – легенда? Прогнозы Уолл-стрит на 2026 год
Мы вам аналитики подвезли! Нет, мы всегда подвозим – но в этот раз даже не пытаемся сделать вид, что это имеет отношение к каким-то суетливым и сиюминутным новостям, которые померкнут на фоне вечности. Аналитика only.
Mнения
  • 16.01.26, 16:02
Делов-то: месяц без налогов, нет повода не выпить
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ пытаются разобраться, где заканчивается случайность и начинается системная проблема, спорят, не слишком ли Европа увязла в американской бирже, и соглашаются с Каей Каллас, но не во всем.
Новости
  • 15.01.26, 13:53
Министр иностранных дел Дании: в случае с Трампом я ничего не могу исключать
Датчане добились от встречи в Вашингтоне максимума, но единственный, кого не удалось убедить, – это президент США.
Новости
  • 16.01.26, 17:09
Трамп возвращается на экономический форум в Давосе. Михал останется в Таллинне
Начинающийся на следующей неделе Всемирный экономический форум примет крупную делегацию из Соединенных Штатов. Из ближайших союзников Эстонии на самом высоком уровне будут представлены Финляндия и Польша.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

