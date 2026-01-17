Вкус биржи: Владимир Владимирович Трамп? Уголовное расследование против Пауэлла

Почему в заголовке Трамп, а на картинке – страшная зависимость? Да потому что рынок – это казино! Хотите доказательств? Слушайте подкаст!
- Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?
- Foto: Эдуардо Леаль / AFP / Scanpix
Вот, чем ценен Тайвань: у TSMC рекордная прибыль! Неужто пузырь ИИ продолжает надуваться? Или причины совершенно другие?
Европейцы опять регулируют кривизну огурцов и мешают хорошим трейдерам зарабатывать деньги. Как евробюрократы чуть не сорвали умную сделку?
Против Джерома Пауэлла начато уголовное расследование. И это после того, как Трамп потребовал, чтобы тот резко снизил учетную ставку. Что-то это напоминает в кое-какой стране, не правда ли?
Слушай сюда, расскажу TEMU. Чем хорош китайский сервис, акции которого падают? И какие приложения самые скачиваемые в Европе?
Мы вам аналитики подвезли! Нет, мы всегда подвозим – но в этот раз даже не пытаемся сделать вид, что это имеет отношение к каким-то суетливым и сиюминутным новостям, которые померкнут на фоне вечности. Аналитика only.
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ пытаются разобраться, где заканчивается случайность и начинается системная проблема, спорят, не слишком ли Европа увязла в американской бирже, и соглашаются с Каей Каллас, но не во всем.
Датчане добились от встречи в Вашингтоне максимума, но единственный, кого не удалось убедить, – это президент США.
Начинающийся на следующей неделе Всемирный экономический форум примет крупную делегацию из Соединенных Штатов. Из ближайших союзников Эстонии на самом высоком уровне будут представлены Финляндия и Польша.
