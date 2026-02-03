Назад 03.02.26, 11:45 Грузоперевозки Tallink в январе вернулись к росту В январе затяжное падение грузоперевозок Tallink остановилось и объемы вернулись к росту.

Объемы перевозок Tallink в январе заметно выросли из-за низкой базы сравнения.

Foto: Andras Kralla

В январе Tallink перевез на 18% больше грузов, чем годом ранее. При этом база сравнения прошлого года также была ниже, поскольку тогда объем грузоперевозок за год сократился на 33%. Если сейчас объем перевезенных грузовых единиц составил чуть более 22 400, то год назад их было почти 19 000. При этом два года назад, в январе, Tallink перевез 28 600 грузовых единиц.