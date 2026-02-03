Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,23%320,14
  • OMX Riga−0,71%901,14
  • OMX Tallinn0,4%2 096,62
  • OMX Vilnius−0,14%1 412,34
  • S&P 5000,00%6 976,44
  • DOW 300,00%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 100−0,93%10 245,21
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,79
  • OMX Baltic0,23%320,14
  • OMX Riga−0,71%901,14
  • OMX Tallinn0,4%2 096,62
  • OMX Vilnius−0,14%1 412,34
  • S&P 5000,00%6 976,44
  • DOW 300,00%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 100−0,93%10 245,21
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,79
  • 03.02.26, 11:45

Грузоперевозки Tallink в январе вернулись к росту

В январе затяжное падение грузоперевозок Tallink остановилось и объемы вернулись к росту.
Объемы перевозок Tallink в январе заметно выросли из-за низкой базы сравнения.
  • Объемы перевозок Tallink в январе заметно выросли из-за низкой базы сравнения.
  • Foto: Andras Kralla
В январе Tallink перевез на 18% больше грузов, чем годом ранее. При этом база сравнения прошлого года также была ниже, поскольку тогда объем грузоперевозок за год сократился на 33%. Если сейчас объем перевезенных грузовых единиц составил чуть более 22 400, то год назад их было почти 19 000. При этом два года назад, в январе, Tallink перевез 28 600 грузовых единиц.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 05.01.26, 11:04
Tallink сохранил объем пассажирских перевозок, грузоперевозки сократились
В декабре прошлого года Tallink Grupp перевезла на 0,2% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако объемы грузовых единиц и перевозимых пассажирских транспортных средств сократились.
Биржа
  • 31.12.25, 14:24
Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади
Зеленое Рождество пришло и на Таллиннскую биржу, в декабре местные акции воспряли и показали быстрый рост.
Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
Норвежский нефтяной фонд с конца сентября активно распродавал свои позиции на Таллиннской бирже. К началу декабря все они были окончательно проданы.
Биржа
  • 09.12.25, 17:01
Ханшмидт приобрел акции Tallink на 55 000 евро
Член правления Infortar и основной совладелец Tallink Айн Ханшмидт на этой неделе приобрел почти 100 000 акций Tallink Grupp.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
2
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
3
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
4
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
5
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
6
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса

Последние новости

Новости
  • 03.02.26, 15:03
Коплиские линии на финишной прямой: Fund Ehitus инвестирует 100 млн евро
Биржа
  • 03.02.26, 14:18
Долгачев о привлечении капитала Clevon Investors: новые акции предлагают по заоблачной цене
Новости
  • 03.02.26, 13:12
Январские цены в магазинах: сильнее всего подорожали говядина, курица и эстонские яблоки
Биржа
  • 03.02.26, 12:47
Недооцененная Балтийская биржа? «Это возможность, а не проблема»
Биржа
  • 03.02.26, 12:27
Цены на нефть просели на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Биржа
  • 03.02.26, 11:45
Грузоперевозки Tallink в январе вернулись к росту
Новости
  • 03.02.26, 11:05
SpaceX покупает ИИ-компанию Илона Маска
Биржа
  • 03.02.26, 10:25
Золото и серебро восстановились после исторической распродажи

Сейчас в фокусе

Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
У расположенного в Тарту КСО уже много месяцев не хватает свободных средств.
Эпицентр
  • 02.02.26, 08:39
В Тартуском КСО подгорает. Терпение вкладчиков лопнуло
Вчера вечером Олег Гросс сыграл на баяне перед 4000 зрителей в спортивном холле в Раквере.
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
Председатель совета Тартуского кредитно-сберегательного общества Харри Раудвере говорит, что бывшим руководителем кооператива Андро Роосом движут личная месть и злость. «Он еще сказал, что нужно отозвать весь совет. На самом деле он в панике», – считает Раудвере.
Новости
  • 02.02.26, 13:08
Юрист подозревает нарушение. Тартуское КСО выдало фирме председателя совета высокорисковый кредит
Граница России в Эстонии в Нарве.
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Иллюстративное фото.
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
Бывший руководитель Tallinna Sadam Айн Кальюранд покидает окружной суд летом 2024 года. Окружной суд признал, что по уголовному делу истек срок давности.
Новости
  • 02.02.26, 15:10
Окончательное решение: срок давности дела Tallinna Sadam истек
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026