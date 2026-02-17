Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,03%317,85
  • OMX Riga−0,35%904,29
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,55
  • OMX Vilnius0,38%1 412,03
  • S&P 500−0,6%6 795,28
  • DOW 30−0,42%49 293,7
  • Nasdaq −0,8%22 367,66
  • FTSE 1000,31%10 506,3
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,45
  • 17.02.26, 16:58

Переговоры России и Украины в Женеве проходят за закрытыми дверями

Во вторник, 17 февраля, представители России и Украины при посредничестве США возобновили переговоры в Женеве. Встреча проходит в закрытом для СМИ режиме в отеле InterContinental. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в течение дня не стоит ждать сообщений о содержании диалога.
Члены делегаций США, России и Украины на переговорах в Абу-Даби, 4 февраля.
  • Foto: Scanpix
Украинская сторона намерена сосредоточиться на гуманитарной повестке и гарантиях безопасности, российская – на территориальных уступках, пишет агентство dpa, передает DW.
Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским приземлился в Женеве после восьми часов полета, сообщило агентство «Интерфакс». По его данным, борт следовал маршрутом над Турцией, восточным Средиземноморьем и Италией.
Делегация из Киева во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым прибыла в Женеву 16 февраля. Умеров опубликовал в соцсетях несколько фотографий со встречи и написал: «В повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир».

Статья продолжается после рекламы

На минувшей неделе Умеров также говорил, что одной из целей следующего раунда может стать частичное прекращение огня для защиты энергосистемы Украины.
О закрытом формате переговоров высказался и представитель Кремля. «Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», – сказал Дмитрий Песков журналистам. Он добавил: «Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Все будет в закрытом для прессы режиме», – процитировало его агентство «Интерфакс».
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Киев ускорить достижение договоренностей с Москвой. «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров», – заявил Трамп 16 февраля журналистам на борту президентского лайнера Air Force One.
Накануне Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на консультациях в Женеве будет расширен. По его словам, делегацию возглавляет Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Группа, как отмечает dpa, насчитывает более 20 человек.
В делегацию Киева, помимо Рустема Умерова, входят глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, а также глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Ожидается, что переговоры в Женеве продлятся до 18 февраля. Два предыдущих раунда консультаций при посредничестве США, проходившие в Абу-Даби, прорыва не принесли.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

