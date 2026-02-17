Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,03%317,85
  • OMX Riga−0,35%904,29
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,55
  • OMX Vilnius0,38%1 412,03
  • S&P 500−0,6%6 795,28
  • DOW 30−0,42%49 293,7
  • Nasdaq −0,8%22 367,66
  • FTSE 1000,31%10 506,3
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,45
  • OMX Baltic−0,03%317,85
  • OMX Riga−0,35%904,29
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,55
  • OMX Vilnius0,38%1 412,03
  • S&P 500−0,6%6 795,28
  • DOW 30−0,42%49 293,7
  • Nasdaq −0,8%22 367,66
  • FTSE 1000,31%10 506,3
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,45
  • 17.02.26, 17:56

Иран на несколько часов закрыл важный морской маршрут для поставок нефти

В ответ на сосредоточение США вблизи Ирана Тегеран заявил, что на несколько часов закроет важный транспортный коридор – Ормузский пролив, чтобы провести там военные учения.
Иранская Революционная гвардия провела крупные учения в Ормузском проливе.
  • Иранская Революционная гвардия провела крупные учения в Ормузском проливе.
  • Foto: Zuma/Scanpix
США и Иран во вторник в Женеве провели второй раунд переговоров по иранской ядерной программе; одновременно иранские СМИ сообщили, что Иран провел в Ормузском проливе ракетные учения и на несколько часов закрыл пролив «по соображениям безопасности и мореплавания», пишет Associated Press.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 03.02.26, 12:27
Цены на нефть просели на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Цены на нефть снизились в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп на выходных выразил оптимизм касательно переговоров между США и Ираном.
Новости
  • 11.01.26, 11:15
Иранские протесты набирают обороты. Трамп: «США готовы помочь»
Протесты против иранских властей стали крупнейшими за последние годы. Президент США Дональд Трамп выразил готовность вмешаться.
Новости
  • 02.01.26, 11:27
Роста цен на нефть в новом году не ожидают
В первый торговый день 2026 года цена на нефть незначительно выросла. Однако прошлый год она завершила самым большим падением с 2020 года. В новом году в центре внимания трейдеров несколько важных факторов, которые будут определять направление цены черного золота.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
2
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
3
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
4
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
5
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
6
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава

Последние новости

Новости
  • 17.02.26, 17:56
Иран на несколько часов закрыл важный морской маршрут для поставок нефти
Новости
  • 17.02.26, 16:58
Переговоры России и Украины в Женеве проходят за закрытыми дверями
Биржа
  • 17.02.26, 16:35
Goldman Sachs: пять устойчивых к ИИ акций технологических компаний
Пять победителей и пять проигравших
Новости
  • 17.02.26, 16:02
Европейская комиссия начала расследование в отношении Shein
Новости
  • 17.02.26, 15:33
Средняя пенсия по старости увеличится до 860 евро
Биржа
  • 17.02.26, 14:47
TKM Grupp получила разрешение выкупить дилеров Škoda
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
Новости
  • 17.02.26, 13:46
Исследователь политики безопасности: НАТО распадается

Сейчас в фокусе

Несмотря на регулирование рынка кредитования, статистика неплатежеспособности свидетельствует о том, что этих мер не всегда достаточно.
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Иллюстративное фото.
Новости
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026