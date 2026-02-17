Иран на несколько часов закрыл важный морской маршрут для поставок нефти

Иранская Революционная гвардия провела крупные учения в Ормузском проливе.
Foto: Zuma/Scanpix
США и Иран во вторник в Женеве провели второй раунд переговоров по иранской ядерной программе; одновременно иранские СМИ сообщили, что Иран провел в Ормузском проливе ракетные учения и на несколько часов закрыл пролив «по соображениям безопасности и мореплавания», пишет Associated Press.
