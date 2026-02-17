TKM Grupp получила разрешение выкупить дилеров Škoda

До сих пор TKM Grupp продавала автомобили Kia во всех трех странах Балтии, а Škoda – только в Латвии и Литве.
Foto: Andras Kralla
Департамент конкуренции сообщил, что в пятницу разрешил TKM Auto приобрести продавцов и сервисных партнеров автомобилей марки Škoda – Rohe Auto и SKO Motors, а также часть компании Adole Invest, в которую входит недвижимость, где расположен торгово-сервисный центр SKO Motors.
