  • 17.02.26, 14:47

TKM Grupp получила разрешение выкупить дилеров Škoda

Дочерняя компания биржевой TKM Grupp – TKM Auto – получила от Департамента конкуренции разрешение выкупить двух дилеров Škoda и автосалон.
До сих пор TKM Grupp продавала автомобили Kia во всех трех странах Балтии, а Škoda – только в Латвии и Литве.
  • Foto: Andras Kralla
Департамент конкуренции сообщил, что в пятницу разрешил TKM Auto приобрести продавцов и сервисных партнеров автомобилей марки Škoda – Rohe Auto и SKO Motors, а также часть компании Adole Invest, в которую входит недвижимость, где расположен торгово-сервисный центр SKO Motors.
