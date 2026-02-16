Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,19%10 466,53
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,92
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,19%10 466,53
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,92
  • 16.02.26, 16:31

Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро

Центральный союз работодателей и Центральный союз профсоюзов Эстонии приняли предложение государственного примирителя о повышении минимальной зарплаты на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба Союза работодателей.
Переговоры работодателей и профсоюзов с государственным примирителем.
  • Переговоры работодателей и профсоюзов с государственным примирителем.
  • Foto: Центральный союз работодателей
С 1 апреля минимальная зарплата при полной занятости составит 946 евро в месяц или 5,3 евро в час.
Член совета Центрального союза работодателей Эстонии и руководитель рабочей группы по рынку труда Айн Кяпп подчеркнул, что минимальная зарплата растет более чем в два раза быстрее прогнозируемого роста цен и на четверть быстрее средней зарплаты: «Это означает, что покупательная способность людей с более низкими доходами существенно улучшится».
По словам Кяппа, нынешний рост минимальной зарплаты – это уступка со стороны работодателей, поскольку «в ряде отраслей из-за сокращения объемов бизнеса или экономической стагнации в этом году невозможно повышать зарплаты такими темпами».

Статья продолжается после рекламы

Исторически минимальная зарплата в Эстонии в большинстве случаев утверждалась до конца года. Лишь трижды – в 1996, 1997 и 2013 годах – решение переносилось на новый год. Эти случаи объединяли экономическая неопределенность и острые споры вокруг роста зарплат.
Профсоюзы хотели повысить минимальную зарплату на 11,8%, до 991 евро в месяц, ссылаясь на рост стоимости жизни и необходимость сохранить покупательную способность работников. Работодатели же называли такой скачок слишком резким с учетом экономической ситуации и предлагают рост на 4-5,1%, который, по их оценке, соответствует прогнозируемому росту зарплат и превышает инфляцию.
В январе государственный примиритель Меэлис Виркебау предложил компромисс в виде установления минимальной зарплаты на уровне 956 евро в месяц, но работодателей это не устроило.
Минимальная зарплата, то есть установленный государством минимальный размер оплаты труда, – это самая низкая сумма, которую работодатель в Эстонии может платить человеку, работающему на полной ставке.
Ее размер ежегодно согласуют социальные партнеры – Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии – и утверждает правительство республики.
Сейчас и до вступления в силу нового соглашения действует минимальный размер оплаты труда на 2025 год, то есть 886 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Розничные сети готовятся к повышению зарплат: кто, на сколько и когда?
  • 10.02.26, 18:14
Розничные сети готовятся к повышению зарплат: кто, на сколько и когда?
Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Литва демонстрирует агрессивный рост и догнала Эстонию по созданию добавленной стоимости. В то же время Эстония, по словам главы Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера, застряла в зоне комфорта.
  • 30.01.26, 13:48
Хандо Суттер видит тревожные изменения. «В Эстонию инвестировать особого смысла нет, скорее — в Литву»
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Последние новости

Подсказка
  • 16.02.26, 16:35
Договор члена правления: как он влияет на отпуск по беременности и родам и родительский отпуск
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
Новости
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
Новости
  • 16.02.26, 15:51
Департамент статистики на пике энергокризиса завысил оценку инфляции на 1,8%
Новости
  • 16.02.26, 14:13
Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24
Новости
  • 16.02.26, 13:48
Продавец оборудования требует через суд погашения долга от находящегося на грани банкротства завода E-Piim
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Новости
  • 16.02.26, 12:54
Apollo Group планирует привлечь 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже

Сейчас в фокусе

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026