Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро

Переговоры работодателей и профсоюзов с государственным примирителем.

Foto: Центральный союз работодателей

С 1 апреля минимальная зарплата при полной занятости составит 946 евро в месяц или 5,3 евро в час.

Член совета Центрального союза работодателей Эстонии и руководитель рабочей группы по рынку труда Айн Кяпп подчеркнул, что минимальная зарплата растет более чем в два раза быстрее прогнозируемого роста цен и на четверть быстрее средней зарплаты: «Это означает, что покупательная способность людей с более низкими доходами существенно улучшится».

По словам Кяппа, нынешний рост минимальной зарплаты – это уступка со стороны работодателей, поскольку «в ряде отраслей из-за сокращения объемов бизнеса или экономической стагнации в этом году невозможно повышать зарплаты такими темпами».

Исторически минимальная зарплата в Эстонии в большинстве случаев утверждалась до конца года. Лишь трижды – в 1996, 1997 и 2013 годах – решение переносилось на новый год. Эти случаи объединяли экономическая неопределенность и острые споры вокруг роста зарплат.

Профсоюзы хотели повысить минимальную зарплату на 11,8%, до 991 евро в месяц, ссылаясь на рост стоимости жизни и необходимость сохранить покупательную способность работников. Работодатели же называли такой скачок слишком резким с учетом экономической ситуации и предлагают рост на 4-5,1%, который, по их оценке, соответствует прогнозируемому росту зарплат и превышает инфляцию.

В январе государственный примиритель Меэлис Виркебау предложил компромисс в виде установления минимальной зарплаты на уровне 956 евро в месяц, но работодателей это не устроило.

Минимальная зарплата, то есть установленный государством минимальный размер оплаты труда, – это самая низкая сумма, которую работодатель в Эстонии может платить человеку, работающему на полной ставке.

Ее размер ежегодно согласуют социальные партнеры – Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии – и утверждает правительство республики.

Сейчас и до вступления в силу нового соглашения действует минимальный размер оплаты труда на 2025 год, то есть 886 евро.