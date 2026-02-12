ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль

В первую десятку ТОПа гостиничных компаний в основном входят участники, которые уже прочно закрепились на рынке. Сильный бренд, стабильное качество сервиса и умение адаптироваться к меняющимся условиям помогли известным игрокам обогнать конкурентов.
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОПа самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги вновь возглавляют внутриредакционный ТОП инвесторов с портфелями в 92 000 и 87 000 евро соответственно. При этом число сотрудников Äripäev и «Деловых ведомостей», оставшихся верными Таллиннской бирже, за год сократилось.
На первый взгляд картина в ТОПе инвесторов в этом году выглядит противоречиво: если в прошлом году в первую сотню вошли 23 женщины, то в этом году их число сократилось до 19. Однако те, кто сохранили свои позиции в списке, значительно увеличили объемы своих портфелей – речь идет о миллионах евро.
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.