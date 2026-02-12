Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,3%10 478,21
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,01
  • 16.02.26, 13:30

ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль

Фирмы, вошедшие в первую пятерку ТОПа самых успешных кейтеринговых компаний, существенно увеличили и выручку, и прибыль, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию.
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
  • Foto: Raul Mee
Хотя сектор HoReCa уже длительное время находится под давлением, нескольким кейтеринговым компаниям удалось показать сильные результаты.
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд
В первую десятку ТОПа гостиничных компаний в основном входят участники, которые уже прочно закрепились на рынке. Сильный бренд, стабильное качество сервиса и умение адаптироваться к меняющимся условиям помогли известным игрокам обогнать конкурентов.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОПа самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги вновь возглавляют внутриредакционный ТОП инвесторов с портфелями в 92 000 и 87 000 евро соответственно. При этом число сотрудников Äripäev и «Деловых ведомостей», оставшихся верными Таллиннской бирже, за год сократилось.
ТОП
  • 09.02.26, 18:55
Женщины, занявшие верхние позиции в ТОПе инвесторов, делают ставку на долгосрочность
На первый взгляд картина в ТОПе инвесторов в этом году выглядит противоречиво: если в прошлом году в первую сотню вошли 23 женщины, то в этом году их число сократилось до 19. Однако те, кто сохранили свои позиции в списке, значительно увеличили объемы своих портфелей – речь идет о миллионах евро.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
Новости
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
Новости
  • 16.02.26, 15:51
Департамент статистики на пике энергокризиса завысил оценку инфляции на 1,8%
Новости
  • 16.02.26, 14:13
Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24
Новости
  • 16.02.26, 13:48
Продавец оборудования требует через суд погашения долга от находящегося на грани банкротства завода E-Piim
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Новости
  • 16.02.26, 12:54
Apollo Group планирует привлечь 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже
Новости
  • 16.02.26, 12:38
Рейн Кильк строит в Южной Эстонии крупный аккумуляторный парк

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

