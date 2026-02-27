Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,2%313,76
  • OMX Riga0,34%900,56
  • OMX Tallinn−0,66%2 070,95
  • OMX Vilnius−0,72%1 387,17
  • S&P 500−0,54%6 908,86
  • DOW 300,03%49 499,2
  • Nasdaq −1,18%22 878,38
  • FTSE 1000,36%10 885,9
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 27.02.26, 11:34

Novaturas сократил годовой убыток на 6 млн евро

Крупнейший в странах Балтии туроператор Novaturas Group в прошлом году сократил выручку на 16% по сравнению с предыдущим годом и завершил год с убытком в 1,2 млн евро.
По словам генерального директора Novaturas Group Иевы Гальвидене, в 2025 году компания продолжала работать в условиях жесткой конкуренции и избыточного предложения на рынке.
  • По словам генерального директора Novaturas Group Иевы Гальвидене, в 2025 году компания продолжала работать в условиях жесткой конкуренции и избыточного предложения на рынке.
  • Foto: Liis Treimann
Консолидированная выручка компании за прошлый год достигла 168,5 млн евро против 200,9 млн евро годом ранее. Валовая прибыль снизилась на 5,3% – до 19,7 млн евро, следует из биржевого сообщения.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

