  • OMX Baltic−1,26%313,58
  • OMX Riga0,47%901,72
  • OMX Tallinn−0,01%2 068,02
  • OMX Vilnius−0,79%1 386,23
  • S&P 500−0,54%6 908,86
  • DOW 300,03%49 499,2
  • Nasdaq −1,18%22 878,38
  • FTSE 1000,48%10 898,49
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,18
  • 27.02.26, 10:40

Eesti Energia завершила прошлый год с убытком

Государственная компания Eesti Energia по итогам прошлого года получила убыток в размере 82,6 млн евро из-за списания стоимости маслозавода. Без учета списаний, по оценке компании, деятельность можно считать прибыльной.
Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
  • Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка энергокомпании снизилась на 8% до 1,6 млрд евро, а EBITDA сократилась на 20% до 317 млн евро, сообщила компания Лондонской бирже. Годом ранее нормализованная EBITDA составляла 400 млн евро, а чистая прибыль – 15 млн евро.
