Eesti Energia завершила прошлый год с убытком

Государственная компания Eesti Energia по итогам прошлого года получила убыток в размере 82,6 млн евро из-за списания стоимости маслозавода. Без учета списаний, по оценке компании, деятельность можно считать прибыльной.
Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
Foto: Liis Treimann
Выручка энергокомпании снизилась на 8% до 1,6 млрд евро, а EBITDA сократилась на 20% до 317 млн евро, сообщила компания Лондонской бирже. Годом ранее нормализованная EBITDA составляла 400 млн евро, а чистая прибыль – 15 млн евро.
