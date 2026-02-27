Eesti Energia завершила прошлый год с убытком

Система торговли квотами на углекислый газ стала для Эстонии не «климатической темой», а фактором, определяющим цену электричества и конкурентоспособность. Поэтому требование сделать ETS «прогнозируемее» звучит логично – но только если под этим понимают понятные правила и траекторию, а не политическую скидку на выбросы.