Продавец смазочных материалов лишился почти половины выручки из-за потери белорусского рынка

Выручка ADDINOL Lube Oil за последний финансовый год составила 8,2 млн евро против 14,6 млн евро годом ранее.
Foto: Veiko Tõkman
Финансовый год компания завершает в конце сентября. Годом ранее к сентябрю прекратились поставки в Беларусь, на которые приходилось 42% продаж. В денежном выражении ADDINOL Lube Oil OÜ в предыдущем году реализовала в Беларуси продукции на 6,1 млн евро.
Давление на экономику Эстонии сохранится и после окончания войны, поскольку туристы из России и деловые связи с этой страной не восстановятся, заявил директор торгового центра Ülemiste и делового квартала Ülemiste City Гуйдо Пярнитс, делясь прогнозами на следующий год.
Несмотря на репутационные издержки для европейских компаний параллельный импорт не прекратился и после нескольких лет войны, хотя сами компании могут заявлять об отказе от бизнеса с Россией. Но скоро потоку товаров могут положить конец.
Нынешняя российская экономика настолько «заточена» на военпром, что резкое прекращение выпуска этой продукции вызовет массовую безработицу и социальный кризис. И нельзя исключать даже новой волны российских беженцев в Европу – только уже не политических, а экономических, пишет политический обозреватель Вадим Штепа.
Расчеты с российскими партнерами будут подвергаться усиленному мониторингу и контролю. Нельзя исключить, что некоторые банки также откажутся от посредничества в платежах или изменят свои условия, предупреждает Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.