Геополитическая напряженность подтолкнула золото к рекордным уровням
На фоне конфликта на Ближнем Востоке фьючерсы на золото в понедельник подскочили почти на 3%, превысив отметку 5400 долларов за унцию. Рост показало и серебро. Аналитики считают, что у цены еще есть потенциал роста почти на 20%.
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.