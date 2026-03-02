Райво Варе: окончание войны в Украине зависит от промежуточных выборов в США

Экономический эксперт Райво Варе заявил, что у России осталось запасов примерно на год, однако это не означает скорого окончания войны.
«Я утверждаю, что на данном этапе окончание войны начинает зависеть от графика промежуточных выборов в США, поскольку уже в июне или июле должно быть как минимум перемирие, чтобы у республиканцев было больше шансов», — пояснил Варе.
За четыре года полномасштабной войны России против Украины экономика Эстонии была перекроена. Разрыв многолетних связей, шоковая инфляция и смена логистических путей превратили «окно в Европу» в тупик, но одновременно заставили бизнес искать новые решения: в оборонном секторе и в нижнем ценовом сегменте.
Представители США на переговорах в ОАЭ предложили снова ввести энергетическое перемирие между Россией и Украиной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев согласился, тогда как Москва пока не дала ответа.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.