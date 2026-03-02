Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,42%311,28
  • OMX Riga−0,48%895,79
  • OMX Tallinn−0,02%2 065,9
  • OMX Vilnius−1,13%1 368,94
  • S&P 500−0,03%6 876,91
  • DOW 30−0,24%48 858,03
  • Nasdaq 0,24%22 722,78
  • FTSE 100−1,2%10 780,11
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • 02.03.26, 18:13

Elenger о резком скачке цен на газ: всё зависит от продолжительности кризиса

Сегодняшний рост цен на газ на 50% объясним — с рынка исчезло 20% производственных мощностей. Теперь вопрос в том, когда производство восстановится.
Если кризис разрешится в течение нескольких дней, серьёзного влияния не будет, надеется член правления Elenger Рауль Котов.
  • Foto: Raul Mee
Конечно, это вызывает небольшую тревогу, признал Рауль Котов, член правления Elenger (ранее Eesti Gaas). Ценовой скачок на нидерландской газовой бирже — с 32 до 48 евро с последующим снижением к 42 евро — не обрадовал бы никого в газовом бизнесе.
Биржа
  • 02.03.26, 11:42
Война против Ирана резко подняла цены на газ
Неопределенность вокруг продолжения поставок газа из региона Персидского залива привела к росту цен на газ в Европе более чем на 20%. После холодной зимы заметно сократились и европейские запасы газа.
Mнения
  • 26.02.26, 15:44
Экономист: мы бежим по эскалатору, который внезапно поехал вниз
Война в Украине не принесла экономике Эстонии ничего хорошего, но заставила ее быстро повзрослеть. Скачок цен и бюджетное давление сменились адаптацией и поиском новых рынков – однако главным вызовом для бизнеса остается не дорогая энергия, а непредсказуемость правил игры, считают экономисты.
Биржа
  • 25.02.26, 19:08
В тени технологического бума: две недооцененные энергетические акции
Финансовый аналитик указывает на две недооцененные компании энергетического сектора, которые на фоне спада технологических акций могут обеспечить значительную доходность.
Новости
  • 25.02.26, 15:52
Из-за морозов Utilitas пришлось запустить дорогие газовые станции
Январь, который оказался на 5 градусов холоднее среднего, заставил производителей тепла в отдельные периоды вырабатывать более чем на треть больше тепла, и вместо более дешевой древесной щепы использовать более дорогие альтернативы.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

