Elenger о резком скачке цен на газ: всё зависит от продолжительности кризиса

Если кризис разрешится в течение нескольких дней, серьёзного влияния не будет, надеется член правления Elenger Рауль Котов.
Foto: Raul Mee
Конечно, это вызывает небольшую тревогу, признал Рауль Котов, член правления Elenger (ранее Eesti Gaas). Ценовой скачок на нидерландской газовой бирже — с 32 до 48 евро с последующим снижением к 42 евро — не обрадовал бы никого в газовом бизнесе.
Война в Украине не принесла экономике Эстонии ничего хорошего, но заставила ее быстро повзрослеть. Скачок цен и бюджетное давление сменились адаптацией и поиском новых рынков – однако главным вызовом для бизнеса остается не дорогая энергия, а непредсказуемость правил игры, считают экономисты.
Январь, который оказался на 5 градусов холоднее среднего, заставил производителей тепла в отдельные периоды вырабатывать более чем на треть больше тепла, и вместо более дешевой древесной щепы использовать более дорогие альтернативы.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.