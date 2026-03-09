Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,89%309,42
  • OMX Riga−0,23%899,08
  • OMX Tallinn−0,94%2 064,32
  • OMX Vilnius−0,58%1 353,31
  • S&P 500−1,26%6 655,26
  • DOW 30−1,5%46 791,27
  • Nasdaq −1,1%22 140,61
  • FTSE 100−1,09%10 173,08
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,46
  • 09.03.26, 11:53

Промышленное производство в Эстонии в январе выросло на 5,9%

В январе 2026 года промышленные предприятия Эстонии произвели в постоянных ценах на 5,9% больше продукции, чем за тот же месяц годом ранее, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Рост в энергетическом секторе на 21,7% был обусловлен увеличением объемов электроэнергии, проданной предприятиям и домохозяйствам в январе.
  Рост в энергетическом секторе на 21,7% был обусловлен увеличением объемов электроэнергии, проданной предприятиям и домохозяйствам в январе.
  • Foto: Liis Treimann
Рост был зафиксирован во всех трех промышленных секторах: в горнодобывающей промышленности производство увеличилось на 10,7%, в обрабатывающей промышленности – на 3,1%, в энергетике – на 21,7%.
