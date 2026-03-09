Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,84%309,55
  • OMX Riga−0,16%899,69
  • OMX Tallinn−0,86%2 065,95
  • OMX Vilnius−0,6%1 353,05
  • S&P 500−1,27%6 654,46
  • DOW 30−1,36%46 856,76
  • Nasdaq −1,15%22 129,37
  • FTSE 100−1,03%10 178,49
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • 09.03.26, 11:32

Цена на природный газ в Европе взлетела еще выше

В понедельник утром цена на природный газ на нидерландской бирже выросла на 28%, после чего откатилась к росту в 16%.
Плавучие терминалы регазификации в Германии ожидают танкеры с СПГ, однако цена на газ резко подскочила.
  • Плавучие терминалы регазификации в Германии ожидают танкеры с СПГ, однако цена на газ резко подскочила.
  • Foto: Imago/Scanpix
На фоне войны против Ирана апрельские фьючерсы на природный газ на нидерландской газовой бирже подорожали вдвое, и в понедельник до полудня за мегаватт-час приходилось платить 61,8 евро.
