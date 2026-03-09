Цена на природный газ в Европе взлетела еще выше

Из-за неопределенности и возросших рисков поставок, вызванных войной в Иране, цены на энергоносители продолжают стремительно расти. В то же время запасы газа в балтийском регионе достигли рекордно низкого уровня.
Сегодня в Рижском порту состоялось официальное открытие модернизированной инфраструктуры терминала по приему сжиженного нефтяного газа. По словам главного владельца и инвестора проекта Хейти Хяэля, речь идет об укреплении надежности снабжения в регионе и диверсификации каналов поставок.
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.