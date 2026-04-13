Трамп заявил о намерении блокировать Ормузский пролив, нефть взлетела выше 100 долларов
Цены на нефть резко выросли в долларовом выражении после заявления президента США Дональда Трампа о том, что США сами заблокируют Ормузский пролив, поскольку переговоры о прекращении войны с Ираном зашли в тупик, сообщил CNBC.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 12 апреля.
Foto: AFP/Scanpix
«С этого момента ВМС США – лучшие в мире – начнут блокировать все суда, которые попытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него, – написал Трамп в воскресенье в Truth Social. – Блокада начнется в ближайшее время. К ней присоединятся и другие страны. Мы не позволим Ирану наживаться на этом незаконном вымогательстве».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье заявил, что его переговорная команда покидает проходившие в Пакистане мирные переговоры, поскольку после 21 часа переговоров достичь соглашения не удалось.
Израиль нанес массированные авиаудары по Ливану, после чего поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» заявила о новых ударах по Израилю. По данным министерства здравоохранения Ливана, погибли не менее 182 человек. Генсек ООН осудил атаку и предупредил, что эскалация ставит под угрозу перемирие между США и Ираном.
