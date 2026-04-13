13.04.26, 10:48 Трамп заявил о намерении блокировать Ормузский пролив, нефть взлетела выше 100 долларов Цены на нефть резко выросли в долларовом выражении после заявления президента США Дональда Трампа о том, что США сами заблокируют Ормузский пролив, поскольку переговоры о прекращении войны с Ираном зашли в тупик, сообщил CNBC.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 12 апреля.

«С этого момента ВМС США – лучшие в мире – начнут блокировать все суда, которые попытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него, – написал Трамп в воскресенье в Truth Social. – Блокада начнется в ближайшее время. К ней присоединятся и другие страны. Мы не позволим Ирану наживаться на этом незаконном вымогательстве».