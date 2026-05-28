28.05.26, 11:58 Инвестор Таави Ильвес купил 3000 акций Eleving. «Картина выглядит привлекательно» По словам инвестора Таави Ильвеса, фундаментальная картина Eleving Group после IPO улучшилась, но акция по-прежнему торгуется на уровне цены IPO – это сделало ее в его глазах особенно привлекательной.

«Планирую увеличить позицию до 2-3% портфеля», – сказал инвестор Таави Ильвес.

Акция финтех-компании Eleving Group, которая в прошлом году вышла на биржу по цене 1,70 евро за штуку, последние восемь месяцев движется в боковую сторону. При этом компания увеличила кредитный портфель, поэтому, по словам Ильвеса, сегодня инвестор за те же деньги получает больше, чем во время IPO.