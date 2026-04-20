Назад БИРЖА

20.04.26, 17:12 Goldman Sachs предупреждает: ралли фондового рынка вскоре замедлится Мощный рост американского фондового рынка в последние недели подходит к переломному моменту. Эксперты торгового подразделения Goldman Sachs предупреждают, что после нескольких рекордов S&P 500 импульс, который толкал рынок вверх, начинает слабеть.

Foto: AFP/Scanpix

Глава подразделения по торговле американскими акциями одного из самых влиятельных инвестиционных банков США Goldman Sachs Джон Флуд заявил, что последние движения на рынке уже «начинают казаться немного чрезмерными». По его словам, ралли все в большей степени носит технический, а не фундаментальный характер.