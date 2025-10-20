Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,38%293,11
  • OMX Riga0,41%914,55
  • OMX Tallinn−0,01%1 911,43
  • OMX Vilnius−0,44%1 262,07
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 1000,4%9 391,86
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,35
  • 20.10.25, 13:13

Eleving привлекла 275 млн евро в виде облигаций

Eleving Group, компания по потребительскому кредитованию, котирующаяся на Франкфуртской и Балтийской биржах, привлекла 275 млн евро с помощью публичной эмиссии облигаций.
Финансовый руководитель Eleving Group Марис Крейц и исполнительный директор Модестас Судниус выступают перед членами инвестиционного клуба Инвестора Тоомаса.
  • Финансовый руководитель Eleving Group Марис Крейц и исполнительный директор Модестас Судниус выступают перед членами инвестиционного клуба Инвестора Тоомаса.
  • Foto: Андрас Кралла
Чуть более 60 млн евро было привлечено посредством обменной сделки, в ходе которой инвесторы, владевшие облигациями Eleving Group 2021 года, могли обменять их на новые ценные бумаги. Деньги, полученные от выпуска облигаций, будут использованы для рефинансирования существующих облигаций на сумму 150 млн евро и для дальнейшего развития кредитного портфеля компании.
