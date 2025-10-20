Eleving привлекла 275 млн евро в виде облигаций

Финансовый руководитель Eleving Group Марис Крейц и исполнительный директор Модестас Судниус выступают перед членами инвестиционного клуба Инвестора Тоомаса.
Foto: Андрас Кралла
Чуть более 60 млн евро было привлечено посредством обменной сделки, в ходе которой инвесторы, владевшие облигациями Eleving Group 2021 года, могли обменять их на новые ценные бумаги. Деньги, полученные от выпуска облигаций, будут использованы для рефинансирования существующих облигаций на сумму 150 млн евро и для дальнейшего развития кредитного портфеля компании.
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
Облигации Eleving Group предлагают заманчиво высокую доходность, но получить их эстонскому инвестору сложно и дорого – в зависимости от маклера это может означать ограничения на подписку, повышенные комиссии или даже полное отсутствие доступа к облигациям.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.