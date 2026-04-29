Hepsor потерял половину выручки, убыток вырос

Девелопер недвижимости Liven официально начал публичное размещение акций, однако среди инвесторов ощущается осторожность. Участники рынка признают сильный имидж Liven и хорошие показатели продаж, но цикличность рынка недвижимости, оценка акций и риски, связанные с расширением, заставляют многих тщательно взвесить решение, прежде чем нажать кнопку подписки.
«Мой собственный опыт в сфере недвижимости ограничивается покупкой своих домов, и, к сожалению, этот опыт был очень негативным», – откровенно говорит предприниматель Регина Пихлак. Именно ее личный опыт и ее собственные усвоенные когда-то ошибки помогают ей сегодня создать в деревне Лиймала на побережье Ида-Вирумаа место, о котором она сама могла только мечтать, ища себе дом.