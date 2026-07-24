Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,17%313,85
  • OMX Riga−0,33%910,7
  • OMX Tallinn−0,02%2 143,45
  • OMX Vilnius0,28%1 509,97
  • S&P 500−1,21%7 408,3
  • DOW 300,00%51 711,65
  • Nasdaq −2,15%25 137,69
  • FTSE 1000,36%10 677,51
  • Nikkei 225−2,73%64 611,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,59
  • OMX Baltic0,17%313,85
  • OMX Riga−0,33%910,7
  • OMX Tallinn−0,02%2 143,45
  • OMX Vilnius0,28%1 509,97
  • S&P 500−1,21%7 408,3
  • DOW 300,00%51 711,65
  • Nasdaq −2,15%25 137,69
  • FTSE 1000,36%10 677,51
  • Nikkei 225−2,73%64 611,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,59

Ивар Венделин вышел из числа владельцев известных ресторанных сетей

В июле Ивар Венделин вышел из числа владельцев холдинговой компании, управляющей ресторанными сетями CHI, Chopsticks и Little India, и в тот же день стал единственным владельцем Asian Food OÜ.
Теперь Ивар Венделин стал единственным владельцем небольшой компании.
  • Теперь Ивар Венделин стал единственным владельцем небольшой компании.
  • Foto: Andras Kralla
В июле Ивар Венделин вышел из числа владельцев холдинговой компании, управляющей ресторанными сетями CHI, Chopsticks и Little India, и в тот же день стал единственным владельцем Asian Food OÜ.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.05.26, 12:00
Apollo покупает литовский ресторанный бизнес Венделина за 5 млн евро
Apollo Group активно расширяет свой ресторанный бизнес в Литве и покупает десять ресторанов самообслуживания Restoranas 12 и 20 кафе Caif Cafe. Общая сумма сделки достигает почти 5,34 млн евро.
Биржа
  • 11.03.26, 13:50
Ключевые лица Apollo инвестируют в облигации компании сотни тысяч евро
В ходе текущей эмиссии облигаций Apollo Group ключевые лица концерна подписались на облигации компании на сумму 237 000 евро.
Биржа
  • 10.03.26, 14:10
Часть привлеченных Apollo средств пойдет на погашение кредита Swedbank
Из облигационной эмиссии Apollo Group объемом до 70 млн евро до 25 млн евро будет направлено на погашение займа собственника MM Grupp перед Swedbank, сообщил глава Apollo Group Тоомас Тийвель, отвечая на вопросы инвесторов.
Новости
  • 17.07.25, 16:49
Венделин продает Линнамяэ недавно приобретенный ресторанный бизнес
Инвестиционная компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ MM Grupp обратилась в Литовский департамент конкуренции за разрешением приобрести ресторанный бизнес, который перешел во владение Ивара Венделина всего два месяца назад.
  • KM
Content Marketing
  • 23.07.26, 11:13
Laen.ee предлагает до 100 000 евро без залога под 9,9% в год
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.

Самые читаемые

1
Новости
  • 21.07.26, 13:45
Банк Luminor продали дешевле рекомендованной цены. «Выиграют эстонские заемщики»
2
Mнения
  • 23.07.26, 12:05
Горе луковое, или Как не надо делать рекламу
3
Новости
  • 22.07.26, 08:15
Курьер обнаружил у Bolt множество счетов с ошибками в НСО
4
Биржа
  • 22.07.26, 18:20
Управляющий фондом с доходностью 574% рассказал, как находить недооцененные акции
5
Новости
  • 23.07.26, 08:12
Налоговый требует банкротства эстонской фирмы, оказавшейся в центре финского скандала с миллиардным фондом
6
Новости
  • 22.07.26, 12:57
Строительная компания с рекордной выручкой ожидает в этом году спада

Последние новости

Новости
  • 24.07.26, 14:38
Ивар Венделин вышел из числа владельцев известных ресторанных сетей
Новости
  • 24.07.26, 13:08
Смелый шаг привел в торговлю. «Никогда бы не подумала, что именно я открою их первый магазин в Балтии»
Подсказка
  • 24.07.26, 12:56
НТД усилит контроль за сезонной занятостью
Биржа
  • 24.07.26, 12:25
Неудача в США: акции Wise упали на 10%
Mнения
  • 24.07.26, 11:06
Передовица Äripäev: покупая билет airBaltic, позаботьтесь о дополнительной страховке
Новости
  • 24.07.26, 10:14
Фермеры видят свет в конце тоннеля. «Следующие недели станут решающими»
Новости
  • 24.07.26, 09:57
США установили новые пошлины для ЕС и десятков торговых партнеров
Новости
  • 24.07.26, 08:54
Владелец Piletilevi активно расширяет бизнес и покупает лидера румынского рынка

Сейчас в фокусе

Главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина.
Mнения
  • 23.07.26, 12:05
Горе луковое, или Как не надо делать рекламу
Председатель совета стартапа с громким названием United Pre.IPO.Capital Свен Уусъярв считает, что цепочка проблем началась, когда финский инвестор перечислил лишь четверть из обещанного миллиона евро. «Договоры были подписаны, компания начала работать, набрала темп, и по инерции образовались определенные долги».
Новости
  • 23.07.26, 08:12
Налоговый требует банкротства эстонской фирмы, оказавшейся в центре финского скандала с миллиардным фондом
Эксклюзивные биодобавки помогут от самых распространенных среди пожилых людей заболеваний, обещает реклама.
Подсказка
  • 23.07.26, 06:00
Черничный «компот» от глаукомы: пенсионерам продают чудо-средства за сотни евро
В портфеле Томми Сауккорийпи, много лет управляющего фондом шведского банка SEB, есть несколько компаний, которые рынок, по его мнению, сейчас недооценивает. Одна из них – торгующаяся на Стокгольмской бирже Traton.
Биржа
  • 22.07.26, 18:20
Управляющий фондом с доходностью 574% рассказал, как находить недооцененные акции
Инвестор в недвижимость Пеэтер Пяртель отмечает, что в Эстонии немало инвесторов, которые успешно работают на рынке уже более десяти лет и чьи запросы теперь начали меняться.
Новости
  • 22.07.26, 17:14
Инвесторы в недвижимость все чаще смотрят за пределы Таллинна
Иллюстративное фото.
Новости
  • 22.07.26, 18:50
Разработчик ПО выплатил владельцам почти 50 млн евро дивидендов
Открытый несколько лет назад центр здоровья Ristiku находится рядом с Пярнуской больницей.
Новости
  • 22.07.26, 15:49
Центр семейных врачей десятый год подряд выплачивает дивиденды
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026