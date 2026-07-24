Ивар Венделин вышел из числа владельцев известных ресторанных сетей

Из облигационной эмиссии Apollo Group объемом до 70 млн евро до 25 млн евро будет направлено на погашение займа собственника MM Grupp перед Swedbank, сообщил глава Apollo Group Тоомас Тийвель, отвечая на вопросы инвесторов.
Инвестиционная компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ MM Grupp обратилась в Литовский департамент конкуренции за разрешением приобрести ресторанный бизнес, который перешел во владение Ивара Венделина всего два месяца назад.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.