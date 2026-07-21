Назад Черничный «компот» от глаукомы: пенсионерам продают чудо-средства за сотни евро Витамины, гиалуроновая кислота, экстракты голубики, антоцианы черники и черной смородины, экстракт цветков календулы и плодов шиповника - с помощью препарата, содержащего этот компот, компания VitaNovum предлагает вылечиться от неизлечимого. Есть в ее ассортименте и другие чудодейственные средства на все случаи нелегкой пенсионной жизни: от варикоза и простатита до облысения и алкоголизма.

В аптеке биодобавки VitaNovum не встретишь: “Разработчики не сотрудничают с фармацевтической сетью, продают товар напрямую покупателям без посредников. Предложения препарата на других ресурсах — это риск быть обманутым. Чаще всего они исходят от сайтов однодневок, специализирующихся на выманивании денег у доверчивых людей”, - сообщается на одном из сайтов , рекламирующих чудесное средство от глаукомы Vizonal.

Как уточняется там же, купить Vizonal без проблем можно только на сайте производителя, где можно обменять товар и вернуть за него деньги, если не понравилось качество продукта. Именно туда и отправился делать заказ пенсионер Василий (имя изменено, настоящее редакции известно. - прим. ред.) По его словам, его привлекла возможность приобрести товар бесплатно в качестве пробы. “Я же ничем не рисковал”, - говорит он.

Цена вопроса зависит от ваших возможностей

Впрочем, пенсионер путает: бесплатно продавец биодобавки предлагает лишь часть заказа при условии, что выкупается несколько упаковок. Заказ оплачивается при получении, в стоимость включается цена на Vizonal и затраты на доставку. Василий был готов заплатить и 230 евро за целый курс чудодейственного препарата, однако вмешались домочадцы. Курьер несколько раз звонил, пытаясь передать ему товар, однако в этот раз мошенники денег так и не дождались.

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Журналист ДВ прошел тот же путь, что и пенсионер Василий, заполнив форму на сайте и оставив контактный телефон. По легенде мы ищем средства от глаукомы для престарелого члена семьи. Звонок раздается буквально через несколько минут. Прежде чем рекламировать свой товар, мужчина, представившийся Александром, интересуется подробностями заболевания, заодно собирая анамнез гипотетического пациента. “У меня медицинское образование. Все верно”, - подтверждает он. Столь детальные сведения ему необходимы, чтобы индивидуально назначить дозировку и частоту приема препарата. “Тут это накопительный эффект, и поэтому нужно немножко разобраться в самой сути проблемы. Для того, чтобы правильно все подобрать”, - говорит Александр. Первая порция, если сделать заказ, придет совершенно бесплатно. “Все верно. Как у участника акции у вас есть бесплатные упаковки. Мы с вами почему общаемся — потому что, исходя из того, что имеется, тут либо одна будет бесплатная упаковка, либо две”, - поясняет Александр. По его словам, первые результаты проявятся на протяжении первой недели. “Основное преимущество в том, что за счет натурального состава препарат максимально мягко действует, постепенно снижая давление, и за счет накопительного эффекта оставляет после себя результат на несколько лет, в отличие от аптечных препаратов”, - обещает продавец. На уточняющий вопрос Александр честно признается: это не лекарство, а биодобавка. Но такая, которая нормализует кровообращение глазного дна, восстановит тонус и прочность капилляров, предотвращая дальнейшее развитие глаукомы. Стандартный курс, т.е. четыре упаковки, рассчитан на 40 дней, две упаковки бесплатно. Расширенный предполагает шесть упаковок, из которых мне бесплатно причитается три. Стандартный курс по стоимости выходит с доставкой 196 евро, расширенный - 294. Доставка курьером, поясняет продавец. Оплата предполагается картой либо наличными при встрече. Если не наблюдается эффекта на протяжении первых 10-14 дней, без проблем можно оформить возврат, обещает Александр. “Элементарно звоните по номеру телефона этому либо же я вам дам номер телефона горячей линии”, - говорит он. У меня пока нет такой суммы на руках, поясняю я, обещая подумать и перезвонить, если вдруг решусь. Собеседник немедленно пускает в ход железный аргумент, призванный удержать клиента, пока не будет сделан заказ: “Понимаю. Но акционных упаковок крайне немного остается. Без этих акционных упаковок там цена будет не 196, а 400 с копейками”. Меня, честно говоря, больше всего тревожит, что этот препарат за два месяца дает результат с глаукомой, признаюсь я. “Препарат сертифицирован в соответствии с действующим законодательством и рекомендован при всех видах поражения зрительного аппарата, как глаукома в том числе”, - парирует Александр. Горячие новости Жильцы потеряли терпение и требуют от Nordecon внушительной компенсации Банк Luminor продали дешевле рекомендованной цены. «Выиграют эстонские заемщики» Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно KM Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

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“То есть это препарат, сертифицированный в Евросоюзе, я правильно понимаю?” - интересуюсь я. “Конечно, конечно. Вы что? Ну а просто мы бы иначе, честно, не продавали его”, - возмущенно реагирует продавец. Раз препарат сертифицирован, значит, вероятно, проводились и исследования. Кто их проводил, интересуюсь я.

“Сейчас попробую узнать, секунду буквально, потому что такими вопросами я особо не задавался”, - отвечает на этот вопрос продавец. Сумма большая, пожалуй, я еще немного подумаю, пытаюсь соскочить я. “Давайте разберемся, что вот вас смущает?” - удерживает меня продавец. Меня смущает, что в целом неизлечимую глаукому предлагают лечить с помощью чернично-смородинового компота за несколько сотен евро, но собеседнику я поясняю, что меня останавливает большая сумма. На что Александр тут же предлагает мне скидку еще в 20%. “Там получится 159 евро. По такой цене вам более приемлемо? Оформляем?” - предлагает он. Обещая посоветоваться с членами семьи и перезвонить, я вешаю трубку.

Германия, она же Болгария, она же Израиль

Увы, цена и эффективность при таком заболевании - не единственное, что меня настораживает. Если верить Александру, биодобавка производится непосредственно под контролем компании VitaNovum в Болгарии, Англии и Португалии. По его словам, это служит гарантией качества: «За счет того, что производство в странах Евросоюза, столько сертификаций, тестов и исследований нужно проходить, чтобы работать спокойно. Поэтому там в плане качества все на высочайшем уровне», - утверждает он.

Но на сайте , рекламирующем Vizonal и созданном в 2026 году, указывается, что Vizonal - разработка израильской фармацевтической компании. На это указывает и еще один сайт , распространяющий ту же продукцию. “Израильские ученые доказали его феноменальную эффективность в борьбе с глазными болезнями и для поддержки зрения тестированием среди добровольцев. Для этого препарат распространяется по акции бесплатно в ведущих клиниках Европы”, - убеждают потенциальных покупателей.

При этом ни конкретная компания, ни исследовательский институт, ни ученые, ни ведущие клиники Европы нигде не названы. Впрочем, один из сайтов в качестве авторитета ссылается на некоего Александра Сергеевича Каху, главу Ассоциации врачей-офтальмологов. Стоит ли упоминать, что такого эксперта мы не нашли ни в какой ассоциации, а поиск по фотографии эксперта привел нас на сайты стоматологических услуг?

В разговоре с журналистом продавец Александр подтвердил, что Vizonal производит сама компания VitaNovum, которая, по данным сайта, действует с 2000 года и штаб-квартира которой расположена в Берлине. Однако по указанному адресу такая компания не значится, вдобавок ни один из указанных на сайте контактных телефонов не работает.

В интернете можно найти жалобы обманутых немецких клиентов. Одна сообщает, что этот номер указан на официальном сайте другой компании со схожим профилем деятельности, однако его не существует: “Компания действует крайне недобросовестно, деньги за возвращенные товары не возмещаются”. Другая клиентка прямо заявляет: “По сути, этим должна заняться полиция. За этим стоят мошенники”.

Если верить карточке продукта на Amazon, где он продается в качестве витамина для глаз, производителем Vizonal является отнюдь не немецкая VitaNovum, а компания AVS Prodaction Ltd из болгарского Бургаса, зарегистрированная в ноябре 2020 года. Руководителем компании значится украинка Анна Чеховская. При этом производством и реализацией пищевых добавок AVS Prodaction занялась только в конце 2023-го.

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Есть и другие сайты (например, испанский VivaActiva , польский SylvaVita и немецкий NuProven ), которые повторяют структуру, текст и обещания VitaNovum практически дословно. Все они производят исключительно инновационную продукцию, у них совпадают берлинский адрес и номер телефона. Меняется лишь название бренда и язык сайта.

Есть и другие сайты-распространители той же продукции, с другим оформлением. На некоторых из них Vizonal прямо называется лекарством, обладающим лечебным и профилактическим эффектом. И этим ассортимент не ограничивается.

Большая часть этого квазимедицинского каталога посвящена проблемам, частота которых увеличивается с возрастом: ухудшение зрения и слуха, гипертония и диабет, боли в суставах, варикоз и вальгусная деформация, простатит и нарушения потенции, недержание мочи, выпадение волос и возрастные изменения кожи. В некоторых случаях прямым текстом сообщается, что продукт «идеально подходит для пожилых людей». При этом реклама эксплуатирует нежелание пациентов обращаться к врачу с деликатной проблемой. “Urotren избавит вас от неловкости”, - обещает реклама средства от недержания мочи, избавиться от которого возможно все за те же несколько недель. Стандартный курс от всех болезней в зависимости от финансовых возможностей покупателя.

Не отвечает законодательству ЕС

“Советую не принимать и не получать данную посылку. Если посылку принесет курьер, то пусть человек полностью откажется и не подписывает никакие бумаги. Если посылка придет в почтовый автомат, то пусть человек не пойдет ее получать. В таком случае посылка должна быть отправлена обратно адресату. Также дам совет в данной ситуации не открывать вообще посылку”, – комментирует случай пенсионера Василия присяжный адвокат LEADELL Pilv Advokaadibüroo Олег Матвеев.

Так как пищевая добавка не является медицинской услугой, то здесь применяется регуляция закона об обязательственном праве VÕS относительно договоров, заключенных за пределами коммерческих помещений. Эта регуляция основана на соответствующей директиве ЕС о защите прав потребителей, поясняет он. Изучив условия возврата на одном из сайтов, продающих Visonal, он отмечает, что как минимум указанный срок не отвечает европейскому законодательству.

Согласно закону VÕS § 49-3 lg 2, § 56-2 lg 3, потребитель несет прямые расходы, связанные с возвратом товара, переданного ему по договору, если стороны не договорились об ином. Потребитель не обязан оплачивать такие расходы, если предприниматель не проинформировал его о том, что эти расходы возлагаются на потребителя. Если товар был доставлен в дом потребителя в момент заключения договора и в силу своих свойств обычно не может быть возвращен по почте, предприниматель обязан забрать товар за свой счет. Поэтому ситуация по расходам может быть спорная. И тем не менее, лучше всего, чтобы потребитель отказался брать товар, не приходил бы за ним и ничего не подписывал. Суммы на дорогу небольшой посылки все равно не такие большие, чтобы компания-держатель сайта пошла сразу в суд взыскивать транспортные расходы. Олег Матвеев присяжный адвокат

Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) усматривает здесь несколько признаков, указывающих на так называемую ловушку заказа и мошенническую схему. Пищевая добавка не является лекарством, и ей нельзя приписывать лечебные или профилактические свойства, напоминает главный специалист бюро консультирования по правам потребителя TTJA Силле Суур. Она напоминает, что в случае проблем со здоровьем необходимо посоветоваться с медиком, а не верить обещаниям, которые раздаются в рекламе.

“Сначала потребителю предлагают товар по очень низкой цене или бесплатно, однако впоследствии выясняется, что предложение предусматривает значительные платежные обязательства или регулярные повторные отправления. Важная информация зачастую размещается таким образом, что ее трудно заметить, и до совершения покупки потребитель не получает четкого представления о содержании договора”, - описывает она распространенную схему.

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Вызывают у нее вопросы и условия возврата. Так, на одном из сайтов-распространителей Vizonal, в пользовательском соглашении указывается, что компания закрепляет за собой право отказать в принятии возврата, если причины покажутся недостаточно вескими.

“Согласно законодательству Европейского союза о защите прав потребителей, продавец не может своими типовыми условиями ограничивать права потребителя, предусмотренные законом. Если потребитель имеет законное право отказаться от договора, продавец не может ставить реализацию этого права в зависимость от того, является ли, по его мнению, причина возврата «достаточно обоснованной»”, - напоминает представитель TTJA.

Кроме того, до заключения договора потребитель должен получить четкую информацию о продавце, цене, условиях договора и праве на отказ от него. Если такая информация не предоставляется или вводит в заблуждение, это является нарушением прав потребителя.

Необходимо обязательно сохранить всю имеющуюся переписку, сведения о телефонных звонках, снимки экрана с рекламой и любые другие доказательства, советует департамент, советует департамент. Если посылка все же поступит, потребитель вправе отказаться от ее получения. Если впоследствии будут предъявлены необоснованные требования об оплате, в том числе со стороны инкассо-фирмы, потребитель не обязан автоматически их оплачивать и может оспорить требование в письменной форме.

Продажа пищевых добавок в интернете и их агрессивная реклама в социальных сетях по-прежнему остаются проблемной сферой для TTJA, признают в ведомстве. “На практике часто используются анонимные или трудно идентифицируемые сайты, телефонные продажи и вводящие в заблуждение заявления о влиянии продукции на здоровье, которые могут особенно сильно воздействовать на пожилых потребителей”, - говорит Силле Суур. Поэтому TTJA рекомендует перед покупкой всегда проверять, кто в действительности является продавцом, указаны ли его контактные данные, а также крайне критически относиться к обещаниям, согласно которым один продукт способен лечить или предотвращать сразу несколько заболеваний.

Жалоб на Visonal в TTJA не поступало, однако, по словам его представителя, проверка некоторых из этих сайтов показывает, что они зарегистрированы за пределами Европейского Союза – в России и на Багамах, поэтому, если у потребителя возникнет спор с продавцом, Комиссия по потребительским спорам не сможет оказать помощь в его разрешении.

ДВ попытались получить от VitaNovum и официальный ответ на интересующие нас вопросы, однако ответа не последовало.