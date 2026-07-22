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Цены на нефть достигли максимума за последние несколько недель

Цена на нефть поднялась до максимального уровня за последние полтора месяца, превысив 95 долларов. На нее влияют снижающаяся вероятность перемирия между США и Ираном и усиливающиеся перебои с поставками.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть в этом месяце выросли уже более чем на 20%.
  • Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть в этом месяце выросли уже более чем на 20%.
  • Foto: IMAGO/Scanpix
Фьючерсы на нефть марки Brent в среду подорожали почти на 4,6%.
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