Рост прибыли компании Михала вызвал вопросы о конфликте интересов

Чаплыгин спросил, есть ли в портфеле компании активы, связанные с энергетикой, оборонной промышленностью, строительством, транспортом или банковским сектором. Он также поинтересовался, готов ли премьер раскрыть эти сведения для исключения возможного конфликта интересов, передает
rus.err.ee.
Михал ответил, что выполняет все предусмотренные законом требования и регулярно подает декларацию экономических интересов. При этом конкретную структуру инвестиционного портфеля Rohelised Torud премьер-министр не раскрыл.