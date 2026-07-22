Рост прибыли компании Михала вызвал вопросы о конфликте интересов

Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) попросил премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) раскрыть структуру инвестиций принадлежащей Михала компании Rohelised Torud OÜ. Поводом стал рост чистой прибыли фирмы в 2025 году более чем втрое – до 60 000 евро.