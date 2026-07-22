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Рост прибыли компании Михала вызвал вопросы о конфликте интересов

Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) попросил премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) раскрыть структуру инвестиций принадлежащей Михала компании Rohelised Torud OÜ. Поводом стал рост чистой прибыли фирмы в 2025 году более чем втрое – до 60 000 евро.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Foto: Andras Kralla
Чаплыгин спросил, есть ли в портфеле компании активы, связанные с энергетикой, оборонной промышленностью, строительством, транспортом или банковским сектором. Он также поинтересовался, готов ли премьер раскрыть эти сведения для исключения возможного конфликта интересов, передает rus.err.ee.
Михал ответил, что выполняет все предусмотренные законом требования и регулярно подает декларацию экономических интересов. При этом конкретную структуру инвестиционного портфеля Rohelised Torud премьер-министр не раскрыл.
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