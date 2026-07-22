Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,17%313,18
  • OMX Riga−0,18%916,05
  • OMX Tallinn0,46%2 130,54
  • OMX Vilnius−0,26%1 506,08
  • S&P 5000,89%7 509,2
  • DOW 300,00%52 224,64
  • Nasdaq 1,29%25 837,21
  • FTSE 1001,5%10 744,65
  • Nikkei 225−0,18%66 115,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,64
  • OMX Baltic0,17%313,18
  • OMX Riga−0,18%916,05
  • OMX Tallinn0,46%2 130,54
  • OMX Vilnius−0,26%1 506,08
  • S&P 5000,89%7 509,2
  • DOW 300,00%52 224,64
  • Nasdaq 1,29%25 837,21
  • FTSE 1001,5%10 744,65
  • Nikkei 225−0,18%66 115,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,64

ИИ OpenAI взломал систему другой платформы. «Это беспрецедентный инцидент»

Тестирование кибервозможностей моделей OpenAI привело к неожиданному инциденту: ИИ-агент проник в систему платформы Hugging Face.
«Во время тестирования моделей у нас произошел серьезный инцидент в сфере безопасности», – заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
  • «Во время тестирования моделей у нас произошел серьезный инцидент в сфере безопасности», – заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
  • Foto: AFP/Scanpix
«Агент» OpenAI обнаружил новые уязвимости и самостоятельно взломал систему стартапа Hugging Face. Это один из первых ставших достоянием общественности примеров кибератаки, совершенной системой искусственного интеллекта, которая действовала без контроля со стороны человека, пишет Financial Times.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.07.26, 12:09
Райт Кондор: прибыль компаний S&P 500 вырастет в этом году на 25%
Инвестиционный стратег эстонского подразделения INVL Family Office Райт Кондор рассказал в эфире утренней программе Äripäev о влиянии инвестиций в искусственный интеллект на фондовые рынки и о том, когда нынешний бум ИИ может начать приобретать признаки пузыря.
Инвестор Тоомас
  • 16.07.26, 17:16
Танцевать хочется, но музыка не та: результаты TSMC заставляют нервничать
Комментарий Инвестора Тоомаса
Рекордные результаты тайваньского производителя чипов TSMC могли бы порадовать инвесторов, однако вместо этого скорее породили новые сомнения. Производители чипов наращивают мощности бешеными темпами, но доли рынка может хватить не всем.
Биржа
  • 16.07.26, 08:34
Anthropic готовится к гигантскому биржевому дебюту и встречается с инвесторами
Компания Anthropic, работающая в сфере искусственного интеллекта, готовится к возможному масштабному выходу на биржу и планирует в ближайшие недели встретиться с потенциальными инвесторами, сообщили Bloomberg осведомленные источники.
Биржа
  • 30.06.26, 16:50
ИИ пугает рынок, но открывает и возможности: инвесторы присматриваются к подешевевшим акциям софтверных компаний
Акции американских софтверных компаний упали вдвое, однако, по оценке экспертов, наряду с ловушками стоимости на рынке есть и выгодные точки входа – если понимать, какую компанию выбирать. Покупать все акции подряд не стоит.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 21.07.26, 08:29
Бизнесу, проработавшему 30 лет, пришел конец. Владелец продает производство и магазин: «Приходи и приступай!»
2
Биржа
  • 20.07.26, 18:07
Крупные акционеры и бывшие топ-менеджеры LHV начали продавать акции
3
Новости
  • 20.07.26, 09:05
Жильцы потеряли терпение и требуют от Nordecon внушительной компенсации
4
Новости
  • 21.07.26, 06:00
«С утра развернули машину»: Россия ужесточила запреты на ввоз товаров эстонскими грузовиками
5
Биржа
  • 20.07.26, 19:01
Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже
6
Новости
  • 21.07.26, 13:45
Банк Luminor продали дешевле рекомендованной цены. «Выиграют эстонские заемщики»

Последние новости

Новости
  • 22.07.26, 15:49
Центр семейных врачей десятый год подряд выплачивает дивиденды
Новости
  • 22.07.26, 14:53
ИИ OpenAI взломал систему другой платформы. «Это беспрецедентный инцидент»
Биржа
  • 22.07.26, 14:23
Цены на нефть достигли максимума за последние несколько недель
Новости
  • 22.07.26, 12:57
Строительная компания с рекордной выручкой ожидает в этом году спада
Новости
  • 22.07.26, 12:18
Рост прибыли компании Михала вызвал вопросы о конфликте интересов
Новости
  • 22.07.26, 12:01
Убыток Storent почти удвоился. «Слабое начало года»
Новости
  • 22.07.26, 10:49
Таллинн расторг договор по крупному проекту с дочерней компанией Infortar
Существенно дополнено
Новости
  • 22.07.26, 10:12
Война в Иране привела к росту цен на строительные материалы и в Эстонии

Сейчас в фокусе

Мебельному производству Олега Удодова Võru Seeder 10 июля исполнилось бы 30 лет, однако с 1 июля владелец фактически поставил точку в работе предприятия и теперь продает все производство.
Новости
  • 21.07.26, 08:29
Бизнесу, проработавшему 30 лет, пришел конец. Владелец продает производство и магазин: «Приходи и приступай!»
Грузоперевозки между Эстонией и Россией последовательно сокращаются с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: санкции и транспортные ограничения последовательно вводят обе стороны. На фото: грузовики на мосту между Нарвой и Ивангородом. Такой картины не увидишь с 1 февраля 2024 года, когда Россия под предлогом ремонта закрыла автомобильный пункт пропуска.
Новости
  • 21.07.26, 06:00
«С утра развернули машину»: Россия ужесточила запреты на ввоз товаров эстонскими грузовиками
«Когда на рынке есть крупный продавец, цена акций постоянно находится под давлением», – сказал Лев Долгачев.
Биржа
  • 20.07.26, 19:01
Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже
По словам бывшего главы Luminor Эркки Раазуке, планы владельцев банка были более масштабными, однако жизнь внесла множество корректив.
Новости
  • 21.07.26, 13:45
Банк Luminor продали дешевле рекомендованной цены. «Выиграют эстонские заемщики»
После получения необходимых разрешений Luminor перейдет в собственность венгерского банка.
Новости
  • 21.07.26, 08:04
Венгерский OTP Bank покупает Luminor
Самый крупный пакет акций LHV Group в июле продал бывший член правления и директор по рискам LHV Pank Мартти Синги. Сумма сделки составила 167 000 евро.
Биржа
  • 20.07.26, 18:07
Крупные акционеры и бывшие топ-менеджеры LHV начали продавать акции
Квартиры премиум-класса в порту Какумяэ были построены еще в 2019 году, однако неполадки в работе системы отопления продолжали преследовать жильцов и минувшей зимой. Теперь они ищут защиты в суде.
Новости
  • 20.07.26, 09:05
Жильцы потеряли терпение и требуют от Nordecon внушительной компенсации
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026