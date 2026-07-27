Банки Эстонии активно наращивают кредитование: портфели выросли на 8%

В последнее десятилетие все чаще говорят о том, что цены на недвижимость растут быстрее доходов молодежи, из-за чего покупка первого жилья постоянно откладывается или так и остается лишь мечтой. Однако мой опыт показывает, что, если действовать целенаправленно, накопить первоначальный взнос на дом мечты можно за год.