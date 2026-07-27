Банки Эстонии активно наращивают кредитование: портфели выросли на 8%

Бывшие министры финансов предложили способ, где достать лишние 100 миллионов евро. По мнению опрошенных ДВ политиков и предпринимателя Индрека Нейвельта, они предлагают паллиативные решения, не решающие проблему в корне.
В последнее десятилетие все чаще говорят о том, что цены на недвижимость растут быстрее доходов молодежи, из-за чего покупка первого жилья постоянно откладывается или так и остается лишь мечтой. Однако мой опыт показывает, что, если действовать целенаправленно, накопить первоначальный взнос на дом мечты можно за год.
С осени условия получения студенческого кредита станут значительно более выгодными и доступными для студентов. Инвесторы обсуждают, стоит ли при новых условиях брать студенческий кредит не для учебы, а для инвестирования.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.