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Банки Эстонии активно наращивают кредитование: портфели выросли на 8%

К концу июня портфель кредитов, которые работающие в Эстонии банки выдали предприятиям и домохозяйствам, вырос более чем на 8% по сравнению с прошлым годом и достиг 30 млрд евро.
В июне объем кредитов как домохозяйствам, так и предприятиям вырос более чем на 8%.
  • В июне объем кредитов как домохозяйствам, так и предприятиям вырос более чем на 8%.
  • Foto: Liis Treimann
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