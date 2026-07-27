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Изысканный ресторан незаметно пошел ко дну из-за конфликта между партнерами

Будущее открывшегося в прошлом году ресторана A.ju остается неопределенным: создавшие его предприниматели избавляются от обремененной налоговыми долгами компании.
Руководившего престижными кухнями шеф-повара Йоонаса Коппеля (справа) постигла неудача, после которой он вступил в острый конфликт с деловым партнером Мати Лухтом.
  • Руководившего престижными кухнями шеф-повара Йоонаса Коппеля (справа) постигла неудача, после которой он вступил в острый конфликт с деловым партнером Мати Лухтом.
  • Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp / Scanpix
Ресторан в таллиннском квартале Fahle, где подавали эффектно оформленные блюда, открыли известные в своей сфере люди, которые за короткое время окончательно рассорились.
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