Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На начинающейся неделе продолжится сезон корпоративной отчетности. Неделя будет насыщенной для инвесторов фондовых рынков США, скандинавских стран и Балтии. Среди компаний, которые представят результаты, – Microsoft, Meta, Apple и Amazon.
История Nike началась с эксперимента с вафельницей, но теперь вместо новых прорывов у компании проседает маржа. Если посмотреть глубже на финансовые показатели, то даже после падения на 40% акции окажутся далеко не такими дешевыми, как кажется на первый взгляд.
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.