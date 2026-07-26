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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На начинающейся неделе продолжится сезон корпоративной отчетности. Неделя будет насыщенной для инвесторов фондовых рынков США, скандинавских стран и Балтии. Среди компаний, которые представят результаты, – Microsoft, Meta, Apple и Amazon.
Отчетность компаний, оказывающих наибольшее влияние на рынки, выйдет вечером в среду и четверг после закрытия американских бирж.
  • Отчетность компаний, оказывающих наибольшее влияние на рынки, выйдет вечером в среду и четверг после закрытия американских бирж.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на новой неделе могут повлиять как на местную биржу, так и на инвесторов еврозоны и Соединенных Штатов.
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