Обзор биржевых сделок августа: фаворитами стали акции производителей чипов
В августе среди инвесторов преобладали медвежьи настроения, поэтому на биржах они действовали скорее осторожно. Акции производителей чипов укрепили свои позиции в верхней части рейтинга самых популярных акций.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.