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Балтийский маршрут для российского зерна может быстро закрыться

Латвия и Литва могут полностью запретить транзит российского зерна через свои порты. Поводом для такого решения стал резкий рост поставок после того, как украинские атаки вывели из строя значительную часть российской портовой инфраструктуры.
В порту Мууга мощности по перевалке зерна значительно превышают фактические объемы, однако российское зерно там видеть не хотят.
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