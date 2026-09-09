Балтийский маршрут для российского зерна может быстро закрыться
Латвия и Литва могут полностью запретить транзит российского зерна через свои порты. Поводом для такого решения стал резкий рост поставок после того, как украинские атаки вывели из строя значительную часть российской портовой инфраструктуры.
После более чем двухлетнего перерыва Центральное статистическое управление Латвии вновь опубликовало список зарегистрированных в стране компаний, которые экспортировали товары в Россию и Беларусь или импортировали их оттуда.
Европейский Союз намерен осенью значительно расширить санкционный список против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что число российских физических и юридических лиц, подпадающих под ограничения, может увеличиться примерно на треть.
После запрета на ввоз сырья из России эстонские импортеры фанеры ищут новых поставщиков, круг которых все больше сужается. Из-за ужесточения проверок грузы дольше простаивают на таможне, расходы бизнеса растут, а ввоз китайской березовой фанеры в Эстонию фактически остановлен.
Полномасштабное вторжение России в Украину обрушило обороты некоторых эстонских компаний, занимающихся бункеровочным бизнесом. Зависимость от российского рынка привела к тому, что отрасль с трудом держится на плаву.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.