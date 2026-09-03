Инвесторы не могут продать крупные пакеты акций на местной бирже. «Я застрял, но и продавать с дикой скидкой тоже не хочу»
На Таллиннской бирже выход даже из позиции стоимостью в несколько десятков тысяч евро может занять недели или месяцы. Продать более крупный пакет акций, не повлияв при этом на рыночную цену, может оказаться еще сложнее.
Inbank, эстонский банк, специализирующийся на потребительском финансировании, планирует в ближайшие годы выйти на биржу и всерьез рассматривает листинг в Стокгольме, где рассчитывает на более широкий круг инвесторов. Таллиннская биржа не видит в этом угрозы.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.