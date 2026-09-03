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Инвесторы не могут продать крупные пакеты акций на местной бирже. «Я застрял, но и продавать с дикой скидкой тоже не хочу»

На Таллиннской бирже выход даже из позиции стоимостью в несколько десятков тысяч евро может занять недели или месяцы. Продать более крупный пакет акций, не повлияв при этом на рыночную цену, может оказаться еще сложнее.
Инвестор Лев Долгачев не хочет продавать акции любой ценой.
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