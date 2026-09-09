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Первая инвестиция молодого энтузиаста принесла пятикратную доходность. «Начинать нужно рано, пусть даже с пары десятков евро»

19-летний Яанек Сильдам, наряду с работой в сфере технологий и собственным маркетинговым агентством формирующий пятизначный инвестиционный портфель, считает, что инвестировать и развивать собственные навыки нужно начинать как можно раньше.
Смелость, которую активный Яанек Сильдам (на фото слева) приобрел благодаря шоколадному бизнесу ученической фирмы, открыла ему путь со школьной скамьи в финтех-стартап.
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