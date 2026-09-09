Первая инвестиция молодого энтузиаста принесла пятикратную доходность. «Начинать нужно рано, пусть даже с пары десятков евро»

Почти год назад я вложил около 7000 евро в акции Artea Bankas, рассчитывая заработать на пенсионной реформе в Литве. Реформа принесла результаты, но акции банка так и не получили ожидаемого импульса. Теперь, получив совокупную доходность свыше 16%, я решил зафиксировать прибыль и освободить деньги для следующей инвестиционной идеи.