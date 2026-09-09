Первая инвестиция молодого энтузиаста принесла пятикратную доходность. «Начинать нужно рано, пусть даже с пары десятков евро»
19-летний Яанек Сильдам, наряду с работой в сфере технологий и собственным маркетинговым агентством формирующий пятизначный инвестиционный портфель, считает, что инвестировать и развивать собственные навыки нужно начинать как можно раньше.
Почти год назад я вложил около 7000 евро в акции Artea Bankas, рассчитывая заработать на пенсионной реформе в Литве. Реформа принесла результаты, но акции банка так и не получили ожидаемого импульса. Теперь, получив совокупную доходность свыше 16%, я решил зафиксировать прибыль и освободить деньги для следующей инвестиционной идеи.
Для большинства автомобиль прежде всего является предметом потребления, однако для некоторых это нечто гораздо большее. История, инженерное искусство и ностальгия могут превратить средство передвижения в желанный актив. Но когда автомобиль перестает быть просто крупной строкой расходов в Excel и становится инвестицией?
На Таллиннской бирже появился новый загадочный крупный инвестор – немецкий предприниматель в страховом бизнесе Ян Диннер, который за последние месяцы приобрел акции местных биржевых компаний, по оценке, более чем на миллион евро.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.