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Американские биржи закрылись в минусе из-за опасений вокруг искусственного интеллекта

Американские фондовые рынки завершили понедельник снижением, однако смогли несколько отыграть понесенные ранее за день потери после призыва пионеров индустрии искусственного интеллекта замедлить темпы развития технологии.
Предупреждения пионеров индустрии искусственного интеллекта о безопасности ИИ и рост доходности облигаций в понедельник привели к снижению американских биржевых индексов.
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