Американские биржи закрылись в минусе из-за опасений вокруг искусственного интеллекта
Американские фондовые рынки завершили понедельник снижением, однако смогли несколько отыграть понесенные ранее за день потери после призыва пионеров индустрии искусственного интеллекта замедлить темпы развития технологии.
OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году, заявил генеральный директор компании Сэм Альтман в интервью журналу Fortune. По его словам, компании сейчас нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Инвестор Таавет Хинрикус, входящий в число самых состоятельных людей Эстонии, не раз удачно вкладывался в рискованные проекты и получал солидную прибыль. Сам он не придает большого значения своему состоянию и сосредоточен на поиске новых единорогов.
В августе среди инвесторов преобладали медвежьи настроения, поэтому на биржах они действовали скорее осторожно. Акции производителей чипов укрепили свои позиции в верхней части рейтинга самых популярных акций.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.