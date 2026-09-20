Предприимчивая молодежь пробует себя в деле с экологичными фильтрами
Обычно воздушные фильтры содержат пластиковые и стеклянные волокна, которые не разлагаются. Элийсе Лехтсаар и ее единомышленники считают, что конкурентоспособные фильтры можно изготавливать также из лишайника и овечьей шерсти.
Придумать бизнес-идею и воплотить ее всего за одну неделю – именно такой срок дали в августе участникам Летней школы молодых предпринимателей (YESS) на создание стартапа в спортивной индустрии. Молодежь превращала проблемы в реальные бизнес-проекты. Одни взялись за анализ спортивных матчей, другие – за борьбу с малоподвижным образом жизни школьников.
ТОП самых богатых от Äripäev оценивает состояние инвестора Яана Таллинна в 10,3 миллиарда евро, что с большим отрывом выводит его на первое место в списке. Впервые Äripäev учитывает долю Таллинна в американской компании Anthropic, работающей в сфере ИИ, однако большой потенциал заложен и в других инвестициях.
Инвестор Таавет Хинрикус, входящий в число самых состоятельных людей Эстонии, не раз удачно вкладывался в рискованные проекты и получал солидную прибыль. Сам он не придает большого значения своему состоянию и сосредоточен на поиске новых единорогов.
Эстонская финтех-компания Creem привлекла 5 миллионов евро на развитие платформы для расчетов и продаж, предназначенной для небольших компаний-разработчиков программного обеспечения. Инвестиционный раунд возглавил польский венчурный фонд Inovo VC.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.