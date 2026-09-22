Торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, Nasdaq обновил рекорд

В начале октября истекает срок погашения моих облигаций Iute, и объем свободных средств вырастет настолько, что я смогу изучить новые инвестиционные идеи более тщательно, чем обычно. На этот раз мое внимание привлекла Uber, бизнес которой за последние годы значительно улучшился, однако над ее будущим навис один весьма серьезный вопрос.