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Торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, Nasdaq обновил рекорд

Выступление Дональда Трампа на тему отношений США и Ирана омрачило вторничные торги на американских биржах, проходившие на фоне ралли в технологическом секторе.
Сводный индекс Nasdaq во вторник обновил рекорд, поднявшись до отметки 27 244 пункта.
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