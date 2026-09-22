Торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, Nasdaq обновил рекорд

В начале октября истекает срок погашения моих облигаций Iute, и объем свободных средств вырастет настолько, что я смогу изучить новые инвестиционные идеи более тщательно, чем обычно. На этот раз мое внимание привлекла Uber, бизнес которой за последние годы значительно улучшился, однако над ее будущим навис один весьма серьезный вопрос.
Погашение государственных облигаций вернуло на счета инвесторов 200 млн евро основного долга. Два года назад розничные инвесторы вложили в эти облигации 29 млн евро, и, по словам представителей банков, часть средств направляется в новые инвестиции.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.