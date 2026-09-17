Суд взыскал первые миллионы с бывшего управляющего фондом BaltCap
Бывший партнер инфраструктурного фонда BaltCap Шарунас Степуконис должен выплатить инвестиционной компании более 5,7 млн евро в качестве компенсации ущерба и процентов, постановил суд первой инстанции Вильнюса.
Судья: иск объемный и расплывчатый, сумма иска очень большая
Судья Харьюского уездного суда Кайса Маргус на предварительном заседании предложила адвокатам инфраструктурного фонда BaltCap задуматься, действительно ли аудитор является тем, с кого следует требовать возмещения ущерба в размере 40 млн евро.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.