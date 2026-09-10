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Coop Pank увеличил чистую прибыль. Финансовый директор: «Мы не гонимся за ростом любой ценой»

За первые восемь месяцев этого года Coop Pank получил чистую прибыль в размере 22,5 млн евро – на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.
«Наша цель – не расти любой ценой, а делать это так, чтобы поддерживать прибыльность банка и доходность капитала и в следующих кварталах», – сказал финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
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