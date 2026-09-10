Coop Pank увеличил чистую прибыль. Финансовый директор: «Мы не гонимся за ростом любой ценой»

Котирующийся на Таллиннской бирже Coop Pank во втором квартале увеличил чистую прибыль почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кредитный портфель банка за год вырос на 15%, а объем депозитов – на 21%.
В июле Coop Pank получил 3 млн евро чистой прибыли и увеличил объем как депозитов, так и кредитов. За семь месяцев чистая прибыль банка составила 19,6 млн евро – на 15% больше, чем за тот же период годом ранее.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.