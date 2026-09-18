Coop Pank удвоил объем международной программы облигаций до 1,5 млрд евро
Coop Pank увеличил максимальный объем своей международной программы облигаций с 750 млн евро до 1,5 млрд евро, а также добавил к обеспеченным облигациям возможность выпуска старших и субординированных облигаций.
В июле Coop Pank получил 3 млн евро чистой прибыли и увеличил объем как депозитов, так и кредитов. За семь месяцев чистая прибыль банка составила 19,6 млн евро – на 15% больше, чем за тот же период годом ранее.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.