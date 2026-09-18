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Coop Pank удвоил объем международной программы облигаций до 1,5 млрд евро

Coop Pank увеличил максимальный объем своей международной программы облигаций с 750 млн евро до 1,5 млрд евро, а также добавил к обеспеченным облигациям возможность выпуска старших и субординированных облигаций.
По словам финансового директора Coop Pank Пааво Труу (слева), расширение программы создает основу для новых выпусков облигаций. Справа – председатель правления банка Арко Куртманн.
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