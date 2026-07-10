Доход от аренды и прибыль фонда недвижимости EfTEN за первое полугодие выросли

У зарегистрированного на Таллиннской бирже EfTEN Real Estate Fund арендный доход в первом полугодии этого года вырос на 5,5%, при этом прибыль увеличилась еще быстрее.
- В июне 2026 года EfTEN получил 2,9 млн евро арендного дохода.
- Foto: Liis Treimann
За первые шесть месяцев 2026 года EfTEN Real Estate Fund получил в общей сложности 16,4 млн евро арендного дохода, что на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Консолидированная EBITDA – операционная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – составила 13,8 млн евро, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 7,1%, а на сопоставимой основе – на 5,2%.
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