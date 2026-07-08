Inbank выходит на рынок Греции

Inbank расширяет деятельность на рынок Греции, создавая для этого совместное предприятие с одним из ведущих греческих банков Eurobank. Совместное предприятие будет принадлежать Inbank и Eurobank в равных долях, сообщила компания в пресс-релизе.
Inbank, эстонский банк, специализирующийся на потребительском финансировании, планирует в ближайшие годы выйти на биржу и всерьез рассматривает листинг в Стокгольме, где рассчитывает на более широкий круг инвесторов. Таллиннская биржа не видит в этом угрозы.
Inbank разместил новые акции на сумму 5,3 млн евро в рамках предложения, адресованного как существующим, так и новым инвесторам. В результате этого рыночная стоимость собственного капитала Inbank выросла до 236 млн евро.
Швеция начала привлекать технологических гигантов и успешные крупные компании Балтии к листингу на местной бирже – Nasdaq Stockholm. Особый интерес у руководства биржи вызывают, в частности, эстонские Bolt и Inbank.
Финансовый концерн Inbank заключил сделку по приобретению дополнительной 33% доли в компании Mobire Group, предоставляющей полный спектр услуг по прокату автомобилей. Ранее Inbank уже владел 67% акций этой компании.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.