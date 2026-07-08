Inbank выходит на рынок Греции

Inbank, эстонский банк, специализирующийся на потребительском финансировании, планирует в ближайшие годы выйти на биржу и всерьез рассматривает листинг в Стокгольме, где рассчитывает на более широкий круг инвесторов. Таллиннская биржа не видит в этом угрозы.