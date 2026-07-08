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Inbank выходит на рынок Греции

Inbank расширяет деятельность на рынок Греции, создавая для этого совместное предприятие с одним из ведущих греческих банков Eurobank. Совместное предприятие будет принадлежать Inbank и Eurobank в равных долях, сообщила компания в пресс-релизе.
Генеральный директор Eurobank Фокион Каравиас и исполнительный директор Inbank Прийт Пыльдоя.
  • Генеральный директор Eurobank Фокион Каравиас и исполнительный директор Inbank Прийт Пыльдоя.
  • Foto: Inbank
Начать коммерческую деятельность планируется в первом квартале 2027 года при условии получения всех необходимых регуляторных согласований.
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